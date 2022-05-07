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Как удалить волосы и шерсть с одежды при стирке: советы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 мая, 19:50
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После стирки ваши вещи будут чистыми во всех смыслах.
Как удалить волосы и шерсть при стирке
Как удалить волосы и шерсть при стирке / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Привести вещи в порядок означает не только постирать их, но и удалить мусор. К примеру, ворс, шерсть или волосы на постиранной одежде портят весь вид. Но есть несколько способов, как их убрать и сделать одежду по-настоящему чистой .

Избавление от шерсти домашних любимцев и волос с одежды не только делает вещи чище, но и спасает стиральную машину от частых поломок, потому что разгружает ее фильтры.

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Волосы удаляются губкой

Волосы во время стирки скатываются и забивают фильтр / Фото: pinterest
Волосы во время стирки скатываются и забивают фильтр / Фото: pinterest

Губка – универсальное средство в борьбе с мусором на одежде. Можно пройтись слегка увлажненной губкой по одежде до стирки – это уберет часть шерсти и волос. А можно забросить губку в стиральную машинку внутрь одежды, если ее не слишком много. После отжима все волосы задержатся на ней.

Шесть и ворс уберет салфетка

Благодаря своим свойствам хорошо впитывать и собирать мусор, салфетки из микрофибры часто используются в процессе уборки. Также они окажутся полезными в борьбе с шерстью и волосами. Поместите салфетку в стиральную машину – и она задержит собой все волоски, которые были на вещах и одежде.

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Диски для стирки

Диски для удаления мусора / Фото: pinterest
Диски для удаления мусора / Фото: pinterest

Есть специальные шарики и диски для стирки , сделанные из пластика или силикона. Их форма способствует спутыванию волос. По отзывам многих хозяек, они неплохо справляются со сбором шерсти и ворса в режиме полоскания, и белье остается чистым. Достаточно поместить диски в стиральную машину, а затем удалить с них мусор и промыть.

Резиновые перчатки

Обычные хозяйственные перчатки, изготовленные из резины или латекса, также хорошо удаляют прилипшие к вещам волоски. Наденьте их, намочите и проведите по одежде . Мокрая резина хорошо собирает волосы и сор.

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Сетчатые мешки

Как убрать волосы с одежды при стирке / Фото: pinterest
Как убрать волосы с одежды при стирке / Фото: pinterest

Сетчатые мешки для стирки не только не дают вещам деформироваться, но и выполняют функцию фильтра , собирая на себя большую часть шерсти и волос в стиральной машине.

Ранее мы рассказывали, как сохранить цвет вещей при стирке: простые способы. А еще мы предлагали несколько популярных способов, как почистить шторы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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