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Как сделать, чтобы фары не потели зимой

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 января, 19:14
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Есть несколько способов, которые помогут избежать запотевания фар зимой.
Что делать, чтобы не запотевали фары в холодное время года
Что делать, чтобы не запотевали фары в холодное время года / Фото: Коллаж: Сегодня

Обледенелые снаружи или же запотевшие внутри стекла – далеко не все проблемы, которые подстерегают автомобилистов в холодное время года .

Забитые вентиляционные каналы, неплотное прилегание лампочки, повреждение поверхности фары могут спровоцировать накопление влаги внутри фары. И при соприкосновении с холодным воздухом вода будет конденсироваться и приводить к запотеванию фар . А это, в свою очередь, может привести к плохой видимости в темное время суток и аварии.

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Что делать, чтобы не запотевали фары: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Просушить

Что делать, чтобы не потели фары / Фото: pinterest
Что делать, чтобы не потели фары / Фото: pinterest

Если фары имеют свойство потеть, просушите их горячим воздухом. В противном случае влага, оставшаяся внутри, будет продолжать провоцировать испарение, и фара останется запотевшей.

  • Лайфхак 2. Протестировать

Что делать, чтобы не потели фары / Фото: pinterest
Что делать, чтобы не потели фары / Фото: pinterest

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Следует проверить плотность прилегания лампочек к корпусу, а также наличие резиновой или пластиковой прокладки. Если ее нет, это может быть причиной частого запотевания фар.

  • Лайфхак 3. Проверить водой

Что делать, чтобы не потели фары / Фото: unsplash
Что делать, чтобы не потели фары / Фото: unsplash

Также проверить наличие микротрещин на поверхности фары можно, опустив ее в воду. На их наличие укажут пузырьки воздуха, которые выходят наружу.

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  • Лайфхак 4. Загерметизировать

Что делать, чтобы не потели фары / Фото: unsplash
Что делать, чтобы не потели фары / Фото: unsplash

Герметизация всех микротрещин на фаре, а также стыков между стеклом и корпусом фары с помощью герметика избавит устройство от микротрещин, сквозь которые просачивается влага.

  • Лайфхак 5. Оклеить пленкой

Что делать, чтобы не потели фары / Фото: pinterest
Что делать, чтобы не потели фары / Фото: pinterest

Избавиться от запотевания на какой-то период времени поможет прозрачная тонировочная пленка, клейкая основа которой закроет все щели, и влага уже не попадет внутрь фары.

Ранее мы рассказывали, как завести машину, если сел аккумулятор.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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