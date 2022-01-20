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Як зробити, щоб фари не потіли взимку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 січня, 19:14
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Існує кілька способів, які допоможуть уникнути запотівання фар узимку.
Що робити, щоб не запотівали фари в холодну пору року
Що робити, щоб не запотівали фари в холодну пору року / Фото: Колаж: Сьогодні

Зледеніле ззовні або ж запітніле всередині скло – далеко не всі проблеми, які підстерігають автомобілістів у холодну пору року .

Забиті вентиляційні канали, нещільне прилягання лампочки, пошкодження поверхні фари можуть спровокувати накопичення вологи всередині фари. І при зіткненні з холодним повітрям вода конденсуватиметься і призводитиме до запотівання фар . А це, у свою чергу, може призвести до поганої видимості у темний час доби та аварії.

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Що робити, щоб не запітніли фари: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Просушити

Що робити, щоб не потіли фари / Фото: pinterest
Що робити, щоб не потіли фари / Фото: pinterest

Якщо фари мають властивість потіти, просушіть їх гарячим повітрям. Інакше волога, що залишилася всередині, продовжуватиме провокувати випаровування, і фара залишиться запітнілими.

  • Лайфхак 2. Протестувати

Що робити, щоб не потіли фари / Фото: pinterest
Що робити, щоб не потіли фари / Фото: pinterest

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Слід перевірити щільність прилягання лампочок до корпусу, а також наявність гумової чи пластикової прокладки. Якщо її немає, це може бути причиною частого запотівання фар.

  • Лайфхак 3. Перевірити водою

Що робити, щоб не потіли фари / Фото: unsplash
Що робити, щоб не потіли фари / Фото: unsplash

Також перевірити наявність мікротріщин на поверхні фари можна, опустивши її у воду. На їхню наявність вкажуть бульбашки повітря, які виходять назовні.

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  • Лайфхак 4. Загерметизувати

Що робити, щоб не потіли фари / Фото: unsplash
Що робити, щоб не потіли фари / Фото: unsplash

Герметизація всіх мікротріщин на фарі, а також стиків між склом і корпусом фари за допомогою герметика позбавить пристрій мікротріщин, крізь які просочується волога.

  • Лайфхак 5. Оклеїти плівкою

Що робити, щоб не потіли фари / Фото: pinterest
Що робити, щоб не потіли фари / Фото: pinterest

Позбутися запотівання на певний період часу допоможе прозора плівка, клейка основа якої закриє всі щілини, і волога вже не потрапить всередину фари.

Раніше ми розповідали, як завести машину, якщо сів акумулятор.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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