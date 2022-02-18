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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Бійтеся обману, не їжте м'яса – гороскоп дня на п'ятницю, 18 лютого

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"
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18 лютого, 06:00
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У п'ятницю не можна бути надто довірливим і розкривати свої секрети іншим

П'ятниця – день, коли краще нові справи не розпочинати. А ось доводити до пуття вже почате або закінчувати те, що було відкладено, цілком добре. П'ятниця, 18 лютого 2022 року, на думку астрологів, які розраховують прогнози для "Сегодня", буде цілком спокійним та позитивним вдень. Особливо добре виходитиме все, що ви робите самостійно, не вдаючись до допомоги оточуючих і не прислухаючись до їхніх порад.

День дуже підходить для групових справ. А ось для спілкування у вільний час він годиться. Тільки не треба виявляти зайву довірливість. У п'ятницю ми завжди правильно розуміємо мотиви людей. І часом схильні думати про людей краще, ніж вони того заслуговують.

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"Це день, коли активізуються різноманітні шахраї. Тактика сьогоднішнього дня – наслідувати ваші манери, звички, занурюватися у ваші думки, щоб збити вас з пантелику", – зазначають наші астрологи, радячи не розкривати іншим у п'ятницю свої секрети.

День не дуже добрий у медичному плані. Можуть виявлятися хвороби шкіри – псоріаз, запалення, інфекції. Легко запалюються старі рани, шрами.

Також під ударом нирки нирки, вони послаблюються, стають вразливими для інфекцій. Сьогодні краще не пити багато води.

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Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 18 лютого, написано:

  • Корисні всі косметичні процедури, догляд за шкірою, лазня з гарною парою;
  • Краще не спати довго, бо прокинешся розбитим;
  • Погано засвоюється м'ясна їжа, сьогодні краще обмежитись рибою та стравами з овочів;
  • Не варто довго виглядати в дзеркало, тому що від цього в голову приходять оманливі, погані думки;
  • Легко образити іншу людину невдалими жартами.

Кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: заглядати сьогодні у дзеркало, що тріснуло, – до крадіжки або збитку

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Кольори удачі в одязі: чорний, білий, темно-червоний, рожевий.

Камені-талісмани: білий агат, опал, аметист.

Значення сновидінь: сни в ніч на п'ятницю можуть мати особливо глибоке значення, можуть бути віщими.

Яким знакам пощастить: Телець, Діва, Козеріг.

Кому треба бути обережними: Близнюки, Терези, Водолій.

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Ольга Дударенко
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Андрій Бугулов
Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригінальної методики складання астрологічних прогнозів. У 2002 - 2009 роках працював в українських спецслужбах як консультант з космобіології. Автор серії наукових досліджень про вплив космобіологічних ритмів на психіку та фізіологію людини. Каже, що астрологія – не наука, а галузь знання. Планети не впливають на людину. Просто їх рух і зміни у житті Землі відбуваються у єдиному ритмі, за загальним принципам. Астрологія як раз і займається вивченням цих принципів.

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