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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку: день очищення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 травня, 05:05
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У Левів з'явиться привід для ревнощів, а Водоліїв підстерігає якась афера.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня субота, 28 травня , на думку астрологів, буде сприятливим днем. Цієї місячної доби люди зазвичай перебувають у гармонії із собою та навколишнім світом.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 28 травня для Овнів: день сьогодні пройде активно та весело. Ви багато часу витратите на вирішення побутових питань і проблем оточуючих. А ось увечері, по можливості, корисно розслабитися.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Тельців: сьогодні вам не варто надмірно напружуватися і піддаватися фізичному навантаженню. Не ігноруйте знаки уваги з боку протилежної статі – на вас чекає цікаве знайомство.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Близнят: будьте готові до того, що вам доведеться взяти на себе місію дипломата та помирити людей, які конфліктують. Вам дуже знадобиться ваше загострене почуття справедливості.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 28 травня для Раків: це буде не найкращий день для кардинальних змін. Проте не варто одразу відмовлятися від отриманої пропозиції. Візьміть тайм-аут і все обміркуйте – вона може виявитися вигідною.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Лева: у вас прокинеться почуття ревнощів, якому не варто піддаватися. День буде сповнений провокацій, і ви ризикуєте наговорити багато неприємних речей. Убережіть себе та кохану людину.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Дів: якщо ви не боїтеся ризикувати, то отримаєте нові враження, які вас подвигнуть на творчість. Спробуйте себе у новій ролі та займіться справою, про яку раніше навіть не думали.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Терезів: сьогодні хороший день для аналізу минулих помилок та позбавлення від шкідливих звичок. Щоб відволіктися від буденної суєти, знайдіть заняття собі до душі. І не забудьте про відпочинок.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 28 травня для Скорпіонів: займіться зміною іміджу. Вдало обраний образ додасть вам впевненості у собі. Корисно поглянути на себе збоку, проаналізувати та підняти власну самооцінку.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Стрільців: сьогодні вам прийде важлива інформація здалеку. Ви відчуєте приплив зусиль для розвитку діяльності. Тільки не поспішайте тринькати фінансові надходження цього дня.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Козоерогів: у вас з'явиться бажання діяти, але не завжди конструктивно – швидше імпульсивно і безладно. Слідкуйте за своїми словами, щоб когось випадково не образити.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Водоліїв: сьогоднішні фінансові операції можуть закінчитися аферою. Також намагайтеся нікому нічого не обіцяти – вам складно буде виконати дані похапцем зобов'язання.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 травня для Риб: час навести лад у своїх думках. Постарайтеся без жалю позбавитися всього старого, непотрібного, що зжило себе. Так вам буде простіше рухатися вперед та розвиватися.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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