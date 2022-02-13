Гороскоп на сьогодні, 13 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Тельців чекає удача, а Терезам не можна спізнюватися

День неділі, 13 лютого з погляду впливу планет виглядає дуже непоганим. Можна розпочинати нові справи – особливо ті, що стосуються вашого здоров'я та способу життя. Наприклад, почати заняття спортом чи сісти на дієту. Так стверджують астрологи, що становлять гороскопи для "Сегодня". Взагалі, будь-яка ідея щодо поліпшення, зміни до кращого навколишнього оточення буде успішно реалізована. Ще добре вирушати в дорогу, писати службові записки, доповіді та листи, звертатися до інших людей із проханнями.

Мінус цієї неділі в тому, що періодично може накочувати поганий настрій . Особливо у вечірні години. Сумні думки раптово прийдуть – і раптом зникнуть без сліду.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 13 лютого для Овнів: ще трохи почекайте, і все нормалізується Це станеться вже завтра. А сьогодні, незалежно від того, скільки зусиль ви докладете, результат може бути скромним. Ви ні в чому не винні – і нічого себе дорікати.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 13 лютого для Тельців: найкращий експромт – це заздалегідь підготовлений Ви досягнете успіху, якщо продумуватимете свою тактику і плануватимете справи. Нахрапом сьогодні нічого не добитися. Не варто розбовтувати секрети.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 13 лютого для Близнюків: думатимете про економію і рахуватимете гроші Сьогодні від вас навряд чи вдасться домогтися ласки. Ви досить вперті і неемоційні, так що чужі компліменти на вас не вплинуть. У глибині душі ви й так знаєте, що найкраще.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 13 лютого для Раків: учора у вас все виходило швидко і бадьоро, а сьогодні, можливо, ви трохи загрузли в різних дрібницях. Проте день виявиться продуктивним. Досягнете свого, просто не так швидко, як розраховували. У вас можуть бути відносини, пов'язані з домашнім господарством, покупками, фінансовими витратами.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 13 лютого: будете сьогодні задумливі і багато часу проведете на самоті. Можливо, ви не знаєте, як вчинити в ситуації. Або обставини заважають вам вчинити правильно. Все дозволиться, женіть від себе сум-сум.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 13 лютого для Дів: у вас все буде добре. Вам легше звичайного зосередитися, так що багато встигнутіший і досягнете хороших результатів, нехай навіть у вас справи, в основному, дрібні. Дещо зростає ризик травм, ДТП. Уважніше за кермом, будь ласка.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 13 лютого для Терезів: проблеми, які не давали спокою, починають вирішуватися Можливо це далося вам не просто. До того ж рано розслаблятися. Є ризик запізнень та несвоєчасності. Але ви відчуєте полегшення. У Терезів, що народилися після 10 жовтня, хороші новини можуть надійти із затримкою (наприклад, завтра).

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 13 лютого для Скорпіонів: проведете день у хорошому настрої Навколо вас – дивна, неоднозначна ситуація, з якої ви можете отримати вигоду. Тримайте свої наміри у таємниці. Ваші бажання мають здійснитися.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 13 лютого для Стрільців: будьте обережні з фінансами Сьогодні протипоказані покупки та вкладення. Не поспішайте розкривати свої секрети близьким людям – це може зашкодити здійсненню планів. Ви можете мати проблеми, пов'язані з водою.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 13 лютого для Козерогів: можете хвилюватися, дратуватися Є ризик, що стало відомо щось таке, що ви хотіли б приховувати. Але жодних проблем у вас не буде. Швидше за все зможете обернути ситуацію собі на користь.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 13 лютого для Водоліїв: вам, як і раніше, потрібна стриманість. Важливих справ краще не починати, і точно слід уникати будь-якого ризику. Вже завтра ситуація кардинально зміниться.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 13 лютого для Риб: ви, як і раніше, в хорошому настрої. Щоправда, можуть виникнути невеликі перешкоди. Не виключені неприємні розмови із друзями чи дітьми. Як не дивно, вас це особливо не засмутить. Та й наслідків не матиме.