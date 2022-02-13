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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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13 февраля, 06:45
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Тельцов ждет удача, а Весам нельзя опаздывать

День воскресенье, 13 февраля, с точки зрения влияния планет выглядит очень неплохим. Можно начинать новые дела – особенно те, что касаются вашего здоровья и образа жизни. Например, начать занятия спортом или сесть на диету. Так утверждают астрологи, составляющие гороскопы для "Сегодня". Вообще, любая идея, касающаяся улучшения, изменения к лучшему окружающей обстановки, будет успешно реализована. Еще хорошо отправляться в дорогу, писать служебные записки, доклады и письма, обращаться к другим людям с просьбами.

Минус этого воскресенья в том, что периодически может накатывать плохое настроение. Особенно в вечерние часы. Грустные мысли внезапно придут – и так же внезапно исчезнут без следа.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 февраля для Овнов: еще чуть-чуть подождите, и все нормализуется. Это случится уже завтра. А сегодня, независимо от того, сколько усилий вы приложите, результат может оказаться скромным. Вы ни в чем не виноваты – и нечего себя упрекать.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 13 февраля для Тельцов: лучший экспромт – это заранее подготовленный. Вы добьетесь удачи, если будете продумывать свою тактику и планировать дела. Нахрапом сегодня ничего не добиться. Не стоит разбалтывать секреты.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 февраля для Близнецов: будете думать об экономии и считать деньги. Сегодня от вас вряд ли удастся добиться одолжения. Вы достаточно упрямы и неэмоциональны, так что чужие комплименты на вас не подействуют. В глубине души вы и так знаете, что лучше всех.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 февраля для Раков: вчера у вас все получалось быстро и бодро, а сегодня, возможно, вы немного увязли в различных мелочах. Тем не менее, день окажется продуктивным. Добьетесь своего, просто не так быстро, как рассчитывали. У вас могут быть дела, связанные с домашним хозяйством, покупками, денежными расходами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 13 февраля для Львов: будете сегодня задумчивы и много времени проведете в одиночестве. Возможно, вы не знаете, как поступить в создавшейся ситуации. Или обстоятельства мешают вам поступить правильно. Все разрешится, гоните от себя грусть-печаль.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 февраля для Дев: у вас все будет хорошо. Вам легче обычного сосредоточиться, так что многое успеете и добьетесь хороших результатов, пусть даже у вас дела, в основном, мелкие. Несколько возрастает риск травм, ДТП. Внимательнее за рулем, пожалуйста.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 февраля для Весов: проблемы, которые не давали покоя, начинают решаться. Возможно, это далось вам не просто. К тому же рано расслабляться. Есть риск опозданий и несвоевременности. Но вы почувствуете облегчение. У Весов, родившихся после 10 октября, хорошие новости могут поступить с задержкой (например, завтра).

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 13 февраля для Скорпионов: проведете день в хорошем настроении. Вокруг вас – странная, неоднозначная ситуация, из которой вы можете извлечь выгоду. Держите свои намерения в тайне. Ваши желания должны исполниться.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 13 февраля для Стрельцов: будьте осторожны с финансами. Сегодня противопоказаны покупки и вложения. Не спешите раскрывать свои секреты близким людям – это может повредить осуществлению планов. У вас могут быть проблемы, связанные с водой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 февраля для Козерогов: можете волноваться, раздражаться. Есть риск, что стало известно нечто такое, что вы предпочли бы скрывать. Но никаких проблем у вас не будет. Скорее всего, сможете обернуть ситуацию себе на пользу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 13 февраля для Водолеев: вам по-прежнему требуется сдержанность. Важных дел лучше не начинать, и уж точно следует избегать всякого риска. Уже завтра ситуация кардинально изменится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 февраля для Рыб: вы по-прежнему в хорошем расположении духа. Правда, могут возникнуть небольшие препятствия. Не исключены неприятные разговоры с друзьями или детьми. Как ни странно, вас это особо не расстроит. Да и последствий иметь не будет.

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