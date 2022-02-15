Гороскоп на сьогодні, 15 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Близнята вирушать у поїздку, а у Козорогів передбачаються витрати

Астрологи обіцяють гарний день 15 лютого 2022 року, особливо – його другу половину. З ранку може бути невелика нервування, але після 15:00 все налагодиться. Можна буде розкласти всі свої проблеми по поличках, виправити допущені раніше помилки. Будь-які справи, розпочаті у другій половині дня, будуть успішно завершені. Для успіху важливо все правильно спланувати.

Гороскоп на 15 лютого рекомендує уникати поганих думок. Заздрість, ревнощі, роздратування – те, що заважатиме вам досягати результатів у справах. Потрібно навантажувати свій організм фізичними навантаженнями. Корисно зайнятися спортом чи роботою, особливо на свіжому повітрі.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 15 лютого для Овнів: у вас є ризик конфліктів із друзями. Причина – ваша прямота. Не завжди варто рубати з плеча, іноді делікатність лише на користь. В іншому день вдалий – багато енергії, приємні емоції. Удача чекає у коханні, знову ж таки за відомої частки дипломатичності.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 15 лютого для Тельців: місяць уповні, що наближається, діє на вас не надто позитивно. Тільці досить сприйнятливі до фаз Місяця. Можете сьогодні дратуватися через дрібниці, і вам буде непросто зосередитися. День підходить для вирішення домашніх питань, спілкування з батьками принесе користь.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 15 лютого для Близнят: у вас буде багато енергії. Тому вам краще знайти собі якусь справу. Або принаймні вирушити на прогулянку з друзями, опинитися у великій компанії, де ви зможете пошуміти і поспілкуватися. День загалом сприятливий. Інтелектуальна активність у вас наразі на піку.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 15 лютого для Раків: на вас чекає нейтральний день. Будете займатися справами, пов'язаними з грошима та безпекою. Матеріальні питання мають вирішитися, а от успіх у коханні під питанням.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 15 лютого: можуть відбутися хвилюючі події. Від вас потрібне відповідальне рішення. Ви в ситуації, коли потрібно робити одне – а хочеться зовсім іншого. Але все, що нині відбувається, на краще.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 15 лютого для Дів: краще провести сьогодні без напруження. Така ж порада була у гороскопі на вчора. Планети не рекомендують планувати справи, пов'язані з напруженням і нервами. Вже завтра все зміниться на краще. Може трохи погіршитись самопочуття: застуди, інфекції. Хоча це необов'язково.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 15 лютого для Терезів: можливе занепокоєння через дітей. Поїздка може бути пов'язана з хвилюваннями, будьте уважні за кермом. Можете отримати новини здалеку, які спричинять бурхливі позитивні емоції. Не виключено, зустрінете друга, якого не бачили сто років.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 15 лютого для Скорпіонів: ви можете зіткнутися з перешкодами у планах. Не виключено, що ви заплуталися у своїх бажаннях і потрібен час, щоб розібратися. Сьогодні краще не робити нічого важливого. Відпочиньте або займіться дрібними справами. Можуть бути проблеми через запізнення.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 15 лютого для Стрільців: хороший день. Ви маєте про що подумати. Будуватимете плани та розбиратиметеся з поточними питаннями на роботі. Зростає ризик конфліктів із родичами чи друзями, особливо у першій половині дня. Ви можете бути занадто поспішним у висновках про ту чи іншу людину.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 15 лютого для Козорогів: не виключені непередбачені витрати. Сьогодні ви схильні витрачати гроші під впливом емоцій – це дуже хороша практика. Вона зазвичай заважає дожити до наступної заробітної плати. Також сьогодні вам не варто призначати побачення.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 15 лютого для Водоліїв: ви схильні надто гостро реагувати на ситуацію. У справах намічається прогрес, але вам слід виявляти обережність. Зайвий ризик може зашкодити. На вас чекає успіх у любовних справах.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 15 лютого для Риб: сьогодні лінуватиметеся. Вам не хочеться вставати з ліжка, буденні справи можуть напружувати. Зверніть увагу на самопочуття – не виключена застуда, може боліти голова. День несприятливий для людей із хворобами серця.