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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 24 березня, для всіх знаків зодіаку

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24 березня, 05:00
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Ракам важливо бути корисними, а Водоліям настав час реалізувати свої плани
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Сьогодні рівно місяць з дня початку війни. Нова реальність дуже згубно впливає наш організм, зокрема на психічне здоров'я. Однак, якщо прислухатися до себе і зберігати чистий розум, ви зможете тримати ситуацію під контролем.

Що готує четвер, 24 березня , кожному знаку зодіаку для українців? Настає день, який може принести внутрішню свободу та відповіді на багато питань, якщо правильно розподілити власні ресурси.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 березня для Овнів: сьогодні у вас день змін. Життя саме розставить все на свої місця, а вам не варто хвилюватися: зовсім скоро ви переконаєтеся, що все, що відбувається, на краще.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 24 березня для Тельців: відверніться від своїх переживань. Намагайтеся сконцентруватися на звичайних турботах і переключитися, щоб не заробити нервовий зрив. Вам потрібне перезавантаження.

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Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 березня для Близнюків: вам конче необхідно ділитися власними емоціями з оточуючими. Будьте певні, вони у всьому вас підтримають. Зателефонуйте людині, якій давно планували, але не наважувалися. Зараз – найкращий момент.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 березня для Раків: менше міркуйте, більше дійте. Зараз справді вкрай складний час, проте опускати руки і занурюватися в депресивний стан не варто. Вам стане легше, коли ви зрозумієте, що можете бути корисні.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 24 березня для Львова: сьогодні ви отримаєте важливу новину від близької людини. Здоровий глузд допоможе правильно сприйняти несподівану інформацію. Головне – не гарячкуйте.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 березня для Дів: високий ризик посваритися з близькою людиною лише тому, що всі зараз надмірно емоційні. Це той випадок, коли краще 7 разів подумати і 1 раз відрізати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 березня для Терезів: ви втомилися. Розслабтеся. За можливості, влаштуйте собі вихідний від усього і не забудьте про інформаційний детокс. Якщо зробити це сьогодні точно не вийде, хоча б спробуйте перенести на суботу. Ви точно відчуєте приплив сил.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 24 березня для Скорпіонів: сьогоднішній день вам принесе відповіді на питання, які давно сидять у вашій голові. Намагайтеся не пропустити сигнали Всесвіту.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 24 березня для Стрільців: саме час показати собі перед начальством у кращому світлі. Добре продумайте і якнайшвидше озвучте свої пропозиції по роботі. Ваші старання обов'язково оцінять.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 березня для Козерогів: прислухайтеся до своїх бажань. Дозвольте собі ненадовго "відійти" від думок і переживань про рідних та близьких. Якщо можете допомогти – допомагайте прямо зараз, проте якщо зробили все, що у ваших силах, – заспокойтеся і подбайте про своє психічне здоров'я.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 24 березня для Водоліїв: настав час щось змінити у своєму житті. Можливо, ви давно планували переїхати, але не наважувалися. Так от, сьогодні саме час втілити свої плани у життя!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 березня для Риб: для вас сьогодні день відкриттів та натхнення. Навіть приготовлена нова страва принесе вам море позитивних емоцій і зарядить енергією на цілий день.

Раніше ми розповідали, хто який герой України за знаком зодіаку.

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