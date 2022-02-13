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Почати нове життя у неділю – гороскоп дня на 13 лютого

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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13 лютого, 06:00
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Може наринути смуток, але всі справи завершаться легко та швидко

Розташування світил суперечливе. День 13 лютого 2022 буде швидше легким легкий. Всі справи можна здійснити швидко та без напруги. Людині легко зібратися, сконцентруватися. Корисно займатися розумовою роботою. Не обов'язково писати книги чи обмірковувати біном Ньютона. Можна просто планувати тиждень чи сімейний бюджет. Це також розумова робота, зазначають астрологи, які розраховують прогнози для "Сегодня".

При цьому астрологи попереджають, що сьогодні несподівано може наринути поганий настрій – зневіра, меланхолія. Ці переживання можуть бути особливо помітні після обіду, увечері. Ненадовго людина опускає руки, потім цей стан минає. Повертається позитивний настрій.

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День сьогодні добрий, щоб працювати над собою. Намітьте собі мету не на один день, складіть план, за яким ви слідуватимете до цієї мети. Виконайте сьогодні перше завдання.

"Наприклад сьогодні добре сісти на дієту, відмовлятися від шкідливих звичок. Сьогодні обов'язково треба зробити чи хоча б почати щось визначне. Вважається, якщо ви пропустите цей день, то ви втратите весь місяць", – кажуть астрологи.

Сьогоднішній день має бути пов'язаний із покращенням фізичного стану. Самопочуття хворих має покращитися. Є астромедична рекомендація на сьогодні – пити менше рідини. Не означає, що треба пити зовсім. День вдалий для будь-яких фізичних навантажень.


Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 13 лютого, написано:

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  • день поганий для судів та розлучень;
  • справа, що почалася, піде вдало;
  • вдаються будь-які зміни у роботі;
  • день хороший для будь-якої торгівлі та комерції;
  • гарний день для мандрівок.


Кого чекає удача і про що прикмети дня

  • Прикмета дня: почути звук труби на вулиці, поза приміщенням – не до добра.
  • Кольори удачі в одязі: жовто-червоний, червоний, кавовий.
  • Камені-талісмани: гіацинт – дорогоцінний різновид циркону з сильним алмазним блиском.
  • Значення сновидінь: сни навряд чи мають значення
  • Яким знакам пощастить: Рак, Скорпіон, Риби.
  • Кому треба бути обережними: Овен, Лев, Стрілець.

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