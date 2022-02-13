Начать новую жизнь в воскресенье – гороскоп дня на 13 февраля

Может нахлынуть грусть, но все дела завершатся легко и быстро

Расположение светил противоречиво. День 13 февраля 2022 будет скорее легким легкий. Все дела можно осуществить быстро и без напряжения. Человеку легко собраться, сконцентрироваться. Полезно заниматься умственной работой. Не обязательно писать книги или обдумывать бином Ньютона. Можно просто планировать неделю или семейный бюджет. Это тоже умственная работа, отмечают астрологи, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня".

При этом астрологи предупреждают, что сегодня неожиданно может нахлынуть плохое настроение – уныние, меланхолия. Эти переживания могут быть особенно заметны после обеда, в вечернее время. Ненадолго человек опускает руки, потом это состояние проходит. Возвращается позитивный настрой.

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День сегодня хорош, чтобы работать над собой. Наметьте себе цель не на один день, составьте план, по которому вы будете следовать к этой цели. Выполните сегодня первое задание.

"Например, сегодня хорошо сесть на диету, отказываться от вредных привычек. Сегодня обязательно надо сделать или хотя бы начать что-то выдающееся. Считается, если вы пропустите этот день, вы потеряете весь месяц", – говорят астрологи.

Сегодняшний день должен быть связан с улучшением физического состояния. Самочувствие заболевших должно улучшиться. Имеется астромедицинская рекомендация на сегодня – пить поменьше жидкости. Это не означает, что не надо пить вовсе. День хорош для любых физических нагрузок.



Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 13 февраля, написано:

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день плох для судов и разводов;

начавшееся дело пойдет удачно;

удаются любые перемены в работе;

день хорош для всякой торговли и коммерции ;

; хороший день для путешествий.



Кого ждет удача и о чем приметы дня