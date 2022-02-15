Не можна злитися та заздрити – гороскоп дня на вівторок, 15 лютого

День почнеться тривожно, але після обіду повернеться успіх у справах

День 15 лютого 2022 чітко поділяється на дві частини. До 15:00 у справах може бути занепокоєння, нервування, сум'яття. Після вказаного часу все заспокоїться, налагодиться. Можна буде розкласти всі свої проблеми по поличках, виправити допущені раніше помилки. Будь-які справи, розпочаті у другій половині дня, будуть успішно завершені. Тому день вдалий для дій, зазначають астрологи, які розраховують прогнози для "Сегодня".

На думку астрологів, для успіху потрібно правильно спланувати свій день, правильно розподілити зусилля. Не поспішайте кидатися у вир із головою прямо зранку.

Реклама

"Стартувавши нову справу, є шанс її довести до пуття просто і без проблем. Але ворушитися треба по обіді. Перша половина вівторка продовжить тему попереднього дня: занепокоєння, тривоги, сварки. Поступово ситуація нормалізується. Отоді й треба починати діяти", – наголошують астрологи.

Сьогодні, як вважають астрологи, добре тримати розум у чистоті, намагаючись обмежувати його різного негативу. Заздрість, ревнощі, роздратування – це те, що заважатиме вам досягати результатів у справах та здійснювати свої бажання.

15 лютого показано будь-які фізичні вправи. Важливо не засиджуватися, чимось навантажувати свій організм.

Реклама

Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 15 лютого, написано:

Потрібно будувати плани відразу на два тижні вперед.

День вдалий для будь-яких мирних справ, але не можна заздрити.

Не можна поводитися безцеремонно і нахабно – це до збитків та невдач.

Погано переїдати чи напиватися – будуть проблеми зі здоров'ям.

День вважається несприятливим для будь-якої сексуальної активності.

Кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: почути, як сусіди сваряться за стінкою – до можливих проблем на роботі

Реклама

Кольори удачі в одязі: білий, світло-зелений, світло-рожевий.

Камені-талісмани: турмалін, шпинель – мінерал, суміш оксиду магнію та алюмінію, найчастіше буває рожевого чи червоного кольору.

Значення сновидінь: сни у ніч на вівторок можуть здійснитися

Яким знакам пощастить: Овни, Леви, Терези.

Кому треба бути обережними: Діви, Скорпіони, Козороги.