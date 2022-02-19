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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Непорозуміння між людьми – гороскоп дня на суботу, 19 лютого

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"
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19 лютого, 06:00
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У суботу корисно більше часу проводити на самоті, стверджують астрологи.

Людина відчуває бажання творити. І творчість – найкраще, у чому можна себе реалізувати цієї суботи, 19 лютого. Корисно проводити час на самоті, гуляти, фантазувати, будувати плани. Але для активних дій цей вихідний день не підходить. Так вважають астрологи, які становлять прогнози для "Сегодня".

Вони попереджають: між людьми у суботу може панувати нерозуміння. Легко посваритися. Іноді люди хочуть сказати одне, а сприймається це зовсім інакше. Висока можливість бути неправильно зрозумілим. Тому краще обмежити сьогодні контакти лише найближчим колом – члени сім'ї, друзі, з якими ви знайомі багато років.

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"День взагалі пов'язаний із будинком, домівкою, сімейним затишком. Але цього дня непросто встановити порозуміння із друзями, родичами, колегами. Тому краще скоротити контакти, обмежившись довкола найближчих вам людей і друзів, з якими ви знайомі багато років", – зазначають астрологи.

У вас у суботу виникне ідея фікс. Наполегливе, непереборне бажання. Краще з ним таки боротися. Тому що під впливом подібної ідеї легко зробити помилку, про яку ви потім шкодуватимете.

Сьогодні корисні прогулянки, добре бути на свіжому повітрі. А от від дальньої дороги, подорожі краще відмовитися.

Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах із астрології про день із розташуванням світил, як 19 лютого, написано:

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  1. Зростає ризик отруєння, зокрема алкоголем;
  2. Краще не починати важливих справ, якщо вас заразила якась ідея, не можна негайно братися до її здійснення; краще відкласти на завтра;
  3. Потрібно сьогодні каятися і вибачатися;
  4. Корисно сидіти біля вогнища, каміна. біля живого вогню, він допомагає внутрішньо очиститися;
  5. Поганий день для любовних побачень та клятв вірності.

Кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: побачити павука у будь-який час доби – до грошей.

Кольори удачі в одязі: червоний, жовтий, коричневий

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Камені-талісмани: гагат – жалобний камінь, хризоліт, кривавик.

Значення сновидінь: сни можуть збутися, часто бувають погані сни

Яким знакам пощастить: Близнята, Терези, Водолій.

Кому треба бути обережними: Раки, Скорпіони, Риби.

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Ольга Дударенко
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Андрій Бугулов
Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригінальної методики складання астрологічних прогнозів. У 2002 - 2009 роках працював в українських спецслужбах як консультант з космобіології. Автор серії наукових досліджень про вплив космобіологічних ритмів на психіку та фізіологію людини. Каже, що астрологія – не наука, а галузь знання. Планети не впливають на людину. Просто їх рух і зміни у житті Землі відбуваються у єдиному ритмі, за загальним принципам. Астрологія як раз і займається вивченням цих принципів.

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