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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Нікому не заздріть – гороскоп на завтра, 15 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"
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14 лютого, 17:15
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Терези отримають гарну звістку, а Риби весь день будуть лінуватися

Виправити допущені раніше помилки, помиритися, почати заново те, у чому ви зазнали невдачі – завдання на завтра, 15 лютого. Астрологи, які становлять прогнози для "Сегодня", радять завтра присвятити себе плануванню. Те, що ви намітите собі на тиждень-другий вперед, вийде саме так, як ви припускаєте.

Загалом день хороший для всіх поточних справ, та й для початку нових. Важливо – не піддаватися заздрості, а також не поводитися з іншими зарозуміло чи безцеремонно.

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Також астрологи зазначають, що завтра погано переїдати чи напиватися. Через це ймовірно погане самопочуття, слабкість, головний біль. Також розташування світил таке, що краще утримуватись від любовних справ.

Що зірки приготували на 15 лютого знакам Зодіаку

  • Овни, будьте дипломатом, тоді досягнете успіху в коханні.
  • Тельці, відчуєте на собі вплив повного місяця, що наближається. Емоції можуть пустувати, різні дрібниці можуть викликати занепокоєння.
  • Близнюки проведуть день у великій компанії, жартуватимуть та хуліганитимуть.
  • Раки замисляться про питання, пов'язані з грошима та особистою безпекою.
  • Леви, вам хочеться одного, але займатися доведеться зовсім іншим. Проте день буде вдалим. Досягнете наміченої мети.
  • Дівам треба звернути увагу до стан здоров'я. Їм корисна усамітнення та тиха робота, яка не напружує.
  • Терези отримають новини здалеку, які викличуть хвилювання (у доброму розумінні).
  • Скорпіони, ви повинні долати перешкоди. День може бути важливим.
  • Стрільці будуватимуть плани, мріяти та філософствувати. Зустрічі виявляться корисними.
  • Козероги, ви матимете значні події, пов'язані з грошима. Можливі покупки.
  • Водолії не повинні піддаватися дратівливості. У вас все вийде.
  • Рибам найкраще валятися весь день у ліжку перед телевізором або з книжкою. Напевно, вимоталися останнім часом.


Порада астрологів на 15 лютого

Сьогодні, як вважають астрологи, добре тримати розум у чистоті, намагаючись обмежувати його різного негативу. Заздрість, ревнощі, роздратування – це те, що заважатиме вам добиватися результатів у справах та здійснювати свої бажання.

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Ольга Дударенко
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Андрій Бугулов
Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригінальної методики складання астрологічних прогнозів. У 2002 - 2009 роках працював в українських спецслужбах як консультант з космобіології. Автор серії наукових досліджень про вплив космобіологічних ритмів на психіку та фізіологію людини. Каже, що астрологія – не наука, а галузь знання. Планети не впливають на людину. Просто їх рух і зміни у житті Землі відбуваються у єдиному ритмі, за загальним принципам. Астрологія як раз і займається вивченням цих принципів.

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