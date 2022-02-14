Нікому не заздріть – гороскоп на завтра, 15 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Терези отримають гарну звістку, а Риби весь день будуть лінуватися

Виправити допущені раніше помилки, помиритися, почати заново те, у чому ви зазнали невдачі – завдання на завтра, 15 лютого. Астрологи, які становлять прогнози для "Сегодня", радять завтра присвятити себе плануванню. Те, що ви намітите собі на тиждень-другий вперед, вийде саме так, як ви припускаєте.

Загалом день хороший для всіх поточних справ, та й для початку нових. Важливо – не піддаватися заздрості, а також не поводитися з іншими зарозуміло чи безцеремонно.

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Також астрологи зазначають, що завтра погано переїдати чи напиватися. Через це ймовірно погане самопочуття, слабкість, головний біль. Також розташування світил таке, що краще утримуватись від любовних справ.

Що зірки приготували на 15 лютого знакам Зодіаку

Овни , будьте дипломатом, тоді досягнете успіху в коханні.

, будьте дипломатом, тоді досягнете успіху в коханні. Тельці , відчуєте на собі вплив повного місяця, що наближається. Емоції можуть пустувати, різні дрібниці можуть викликати занепокоєння.

, відчуєте на собі вплив повного місяця, що наближається. Емоції можуть пустувати, різні дрібниці можуть викликати занепокоєння. Близнюки проведуть день у великій компанії, жартуватимуть та хуліганитимуть.

проведуть день у великій компанії, жартуватимуть та хуліганитимуть. Раки замисляться про питання, пов'язані з грошима та особистою безпекою.

замисляться про питання, пов'язані з грошима та особистою безпекою. Леви, вам хочеться одного, але займатися доведеться зовсім іншим. Проте день буде вдалим. Досягнете наміченої мети.

вам хочеться одного, але займатися доведеться зовсім іншим. Проте день буде вдалим. Досягнете наміченої мети. Дівам треба звернути увагу до стан здоров'я. Їм корисна усамітнення та тиха робота, яка не напружує.

треба звернути увагу до стан здоров'я. Їм корисна усамітнення та тиха робота, яка не напружує. Терези отримають новини здалеку, які викличуть хвилювання (у доброму розумінні).

отримають новини здалеку, які викличуть хвилювання (у доброму розумінні). Скорпіони , ви повинні долати перешкоди. День може бути важливим.

, ви повинні долати перешкоди. День може бути важливим. Стрільці будуватимуть плани, мріяти та філософствувати. Зустрічі виявляться корисними.

будуватимуть плани, мріяти та філософствувати. Зустрічі виявляться корисними. Козероги , ви матимете значні події, пов'язані з грошима. Можливі покупки.

, ви матимете значні події, пов'язані з грошима. Можливі покупки. Водолії не повинні піддаватися дратівливості. У вас все вийде.

не повинні піддаватися дратівливості. У вас все вийде. Рибам найкраще валятися весь день у ліжку перед телевізором або з книжкою. Напевно, вимоталися останнім часом.



Порада астрологів на 15 лютого

Сьогодні, як вважають астрологи, добре тримати розум у чистоті, намагаючись обмежувати його різного негативу. Заздрість, ревнощі, роздратування – це те, що заважатиме вам добиватися результатів у справах та здійснювати свої бажання.