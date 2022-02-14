Никому не завидуйте – гороскоп на завтра, 15 февраля для всех знаков Зодиака

Весы получат хорошее известие, а Рыбы весь день будут лениться

Исправить допущенные ранее ошибки, помириться, начать заново то, в чем вы потерпели неудачу – вот задачи на завтра, 15 февраля. Астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня", советуют завтра посвятить себя планированию. То, что вы себе наметите на неделю-другую вперед, получится именно так, как вы предполагаете.

В целом, день хорош для всех текущих дел, да и для начала новых. Важно – не поддаваться зависти, а также не вести себя с другими высокомерно или бесцеремонно.

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Также астрологи отмечают, что завтра плохо переедать или напиваться. Из-за этого вероятно плохое самочувствие, слабость, головные боли. Также расположение светил таково, что лучше воздерживаться от любовных дел.

Что звезды приготовили на 15 февраля знакам Зодиака

Овны , будьте дипломатом, тогда добьетесь успеха в любви.

, будьте дипломатом, тогда добьетесь успеха в любви. Тельцы , почувствуете на себе влияние приближающегося полнолуния. Эмоции могут шалить, различные мелочи могут вызвать беспокойство.

, почувствуете на себе влияние приближающегося полнолуния. Эмоции могут шалить, различные мелочи могут вызвать беспокойство. Близнецы проведут день в большой компании, будут шутить и хулиганить.

проведут день в большой компании, будут шутить и хулиганить. Раки задумаются о вопросах, связанных с деньгами и личной безопасностью.

задумаются о вопросах, связанных с деньгами и личной безопасностью. Львы , вам хочется одного, но заниматься придется совершенно другим. Однако день будет удачным. Добьетесь намеченной цели.

, вам хочется одного, но заниматься придется совершенно другим. Однако день будет удачным. Добьетесь намеченной цели. Девам надо обратить внимание на состояние здоровья. Им полезно уединение и тихая работа, которая не напрягает.

надо обратить внимание на состояние здоровья. Им полезно уединение и тихая работа, которая не напрягает. Весы получат новости издалека, которые вызовут волнение (в хорошем смысле).

получат новости издалека, которые вызовут волнение (в хорошем смысле). Скорпионы , вам предстоит преодолевать препятствия. День может быть важным.

, вам предстоит преодолевать препятствия. День может быть важным. Стрельцы будут строить планы, мечтать и философствовать. Встречи окажутся полезными.

будут строить планы, мечтать и философствовать. Встречи окажутся полезными. Козероги , у вас будут значительные события, связанные с деньгами. Вероятны покупки.

, у вас будут значительные события, связанные с деньгами. Вероятны покупки. Водолеи не должны поддаваться раздражительности. У вас все получится.

не должны поддаваться раздражительности. У вас все получится. Рыбам лучше всего валяться весь день в кровати перед телевизором или с книжкой. Наверное, вымотались за последнее время.



Совет астрологов на 15 февраля

Сегодня, как считают астрологи, хорошо держать разум в чистоте, стараясь ограничивать его от разного негатива. Зависть, ревность, раздражение – это то, что будет мешать вам добиваться результатов в делах и осуществлять свои желания.