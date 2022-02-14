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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Никому не завидуйте – гороскоп на завтра, 15 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"
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14 февраля, 17:15
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Весы получат хорошее известие, а Рыбы весь день будут лениться

Исправить допущенные ранее ошибки, помириться, начать заново то, в чем вы потерпели неудачу – вот задачи на завтра, 15 февраля. Астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня", советуют завтра посвятить себя планированию. То, что вы себе наметите на неделю-другую вперед, получится именно так, как вы предполагаете.

В целом, день хорош для всех текущих дел, да и для начала новых. Важно – не поддаваться зависти, а также не вести себя с другими высокомерно или бесцеремонно.

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Также астрологи отмечают, что завтра плохо переедать или напиваться. Из-за этого вероятно плохое самочувствие, слабость, головные боли. Также расположение светил таково, что лучше воздерживаться от любовных дел.

Что звезды приготовили на 15 февраля знакам Зодиака

  • Овны, будьте дипломатом, тогда добьетесь успеха в любви.
  • Тельцы, почувствуете на себе влияние приближающегося полнолуния. Эмоции могут шалить, различные мелочи могут вызвать беспокойство.
  • Близнецы проведут день в большой компании, будут шутить и хулиганить.
  • Раки задумаются о вопросах, связанных с деньгами и личной безопасностью.
  • Львы, вам хочется одного, но заниматься придется совершенно другим. Однако день будет удачным. Добьетесь намеченной цели.
  • Девам надо обратить внимание на состояние здоровья. Им полезно уединение и тихая работа, которая не напрягает.
  • Весы получат новости издалека, которые вызовут волнение (в хорошем смысле).
  • Скорпионы, вам предстоит преодолевать препятствия. День может быть важным.
  • Стрельцы будут строить планы, мечтать и философствовать. Встречи окажутся полезными.
  • Козероги, у вас будут значительные события, связанные с деньгами. Вероятны покупки.
  • Водолеи не должны поддаваться раздражительности. У вас все получится.
  • Рыбам лучше всего валяться весь день в кровати перед телевизором или с книжкой. Наверное, вымотались за последнее время.


Совет астрологов на 15 февраля

Сегодня, как считают астрологи, хорошо держать разум в чистоте, стараясь ограничивать его от разного негатива. Зависть, ревность, раздражение – это то, что будет мешать вам добиваться результатов в делах и осуществлять свои желания.

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Ольга Дударенко
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Андрей Бугулов
Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригинальной методики составления астрологических прогнозов. В 2002 - 2009 годы работал в украинских спецслужбах в качестве консультанта по космобиологии. Автор серии научных исследований о влиянии космобиологических ритмов на психику и физиологию человека. Говорит, что астрология - не наука, а область знания. Планеты не влияют на человека. Просто их движение и перемены в жизни на Земле происходят в едином ритме, по общим принципам. Астрология как раз и занимается изучением этих принципов.

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