Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Пристрасті вляжуться, а настрій покращиться – гороскоп на завтра, 17 лютого, для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Риби залишаться задоволені собою, а ось Стрільцям буде не до відпочинку
Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра дія повні ще не ослабне, оскільки вона відбувається увечері напередодні. Проте сумбурним та непередбачуваним цей період назвати складно.

На думку астрологів, пристрасті поступово влягуться, відступить хвилювання, а настрій помітно покращиться. Для більшості людей цей період стане часом прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості. А ще багато хто отримає відповіді на питання, які раніше не піддавалися відгадці.

Реклама

Що зірки приготували на 17 лютого знакам зодіаку

  • Овни , на вас чекає на подив пунктуальний та дисциплінований день.
  • Тельці не звертайте увагу на тих, хто може зіпсувати настрій.
  • Близнята , несподівані гості не застануть вас зненацька.
  • Раки , займайтеся своїми справами і не лізьте у чужі
  • Леви , у вас зріє напруження пристрастей і дух протиріччя.
  • Діви , можна просто плисти за течією, ні про що не замислюючись.
  • Терези , проявляйте пильність і менше довіряйте оточуючим.
  • Скорпіони , шукайте компроміс, інакше ризикуєте опинитися між двома вогнями.
  • Стрільці , роботи навалиться стільки, що відпочивати вам буде ніколи.
  • Козороги , у вас виникне проблема вибору, прислухайтеся до інтуїції.
  • Водолії , не забувайте про те, що перше враження оманливе.
  • Риби , день буде енерговитратним, але ви залишитеся задоволені результатами.

Порада астрологів на 17 лютого

У цей день практично немає обмежень, тож ви можете займатися звичними справами та розпочинати нові проекти. Сприятливо вирішуватимуться особисті питання. Подорожі відбудуться вдало. Проте до здоров'я важливо ставитися з усією увагою – хвороба, що почалася в четвер, може затягнутися надовго.

Реклама

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
14 — 20 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти