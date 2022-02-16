Пристрасті вляжуться, а настрій покращиться – гороскоп на завтра, 17 лютого, для всіх знаків зодіаку

Риби залишаться задоволені собою, а ось Стрільцям буде не до відпочинку

Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра дія повні ще не ослабне, оскільки вона відбувається увечері напередодні. Проте сумбурним та непередбачуваним цей період назвати складно.

На думку астрологів, пристрасті поступово влягуться, відступить хвилювання, а настрій помітно покращиться. Для більшості людей цей період стане часом прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості. А ще багато хто отримає відповіді на питання, які раніше не піддавалися відгадці.

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Що зірки приготували на 17 лютого знакам зодіаку

Овни , на вас чекає на подив пунктуальний та дисциплінований день.

, на вас чекає на подив пунктуальний та дисциплінований день. Тельці не звертайте увагу на тих, хто може зіпсувати настрій.

не звертайте увагу на тих, хто може зіпсувати настрій. Близнята , несподівані гості не застануть вас зненацька.

, несподівані гості не застануть вас зненацька. Раки , займайтеся своїми справами і не лізьте у чужі

, займайтеся своїми справами і не лізьте у чужі Леви , у вас зріє напруження пристрастей і дух протиріччя.

, у вас зріє напруження пристрастей і дух протиріччя. Діви , можна просто плисти за течією, ні про що не замислюючись.

, можна просто плисти за течією, ні про що не замислюючись. Терези , проявляйте пильність і менше довіряйте оточуючим.

, проявляйте пильність і менше довіряйте оточуючим. Скорпіони , шукайте компроміс, інакше ризикуєте опинитися між двома вогнями.

, шукайте компроміс, інакше ризикуєте опинитися між двома вогнями. Стрільці , роботи навалиться стільки, що відпочивати вам буде ніколи.

, роботи навалиться стільки, що відпочивати вам буде ніколи. Козороги , у вас виникне проблема вибору, прислухайтеся до інтуїції.

, у вас виникне проблема вибору, прислухайтеся до інтуїції. Водолії , не забувайте про те, що перше враження оманливе.

, не забувайте про те, що перше враження оманливе. Риби , день буде енерговитратним, але ви залишитеся задоволені результатами.

Порада астрологів на 17 лютого

У цей день практично немає обмежень, тож ви можете займатися звичними справами та розпочинати нові проекти. Сприятливо вирішуватимуться особисті питання. Подорожі відбудуться вдало. Проте до здоров'я важливо ставитися з усією увагою – хвороба, що почалася в четвер, може затягнутися надовго.

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