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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із грошима наступного тижня 23-29 травня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 травня, 20:00
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Яким знакам зодіаку найбільше пощастить із фінансами найближчим часом – прогноз астролога
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Прийдешній тиждень з 23 по 29 травня принесе свої складнощі та настрої у житті людей. Особливо багатьох цікавить фінансова сфера, яка пов'язана зі злетом цін, перепадами та нестабільністю курсу валют.

Але все-таки астрологи радять не впадати у відчай, навіть якщо вам здається, що все погано. Завжди знайдуться варіанти, як вийти з непростої ситуації, важливо тільки цього дуже захотіти і, зрозуміло, докласти зусиль.

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Згідно з бізнес-гороскопом на наступний тиждень, у деяких знаків зодіаку в період 23 по 29 травня справи складатимуться набагато краще, ніж у інших. Їх навіть можна зарахувати до щасливчиків.

Близнюки

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Вовка годують ноги, а талановиту, креативну і заповзятливу людину – її ідеї, від яких вона не відмовилась . Це повністю характеризує Близнюків найближчим часом. Ваша легкість на підйом, легка комунікабельність і легкий характер зроблять свою справу – ви легко злетите там, де в інших можливе пробуксування.

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Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

На Козорогів зваляться легкі гроші, заради яких вам навіть не доведеться щось робити і надто напружуватися. Можна сказати, що їх хтось загубив, а ви знайшли . Тож вам вирішувати, радіти з цього приводу чи сумувати. Адже це чиясь втрата. З іншого боку, втрати конкурентів, а тим більше ворогів, теж підпадають під це формулювання.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Риби, за великим рахунком, не відчують особливих фінансових сплесків та перепадів. Якщо судити суб'єктивно, то все залишиться, як було. Просто у вас добре налагоджений бізнес, який тішить своєю стабільністю у фінансовій сфері. Але ж все пізнається у порівнянні . І на тлі оточуючих, де часто виникають занепади та розорення, ви виглядаєте цілком успішними.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача в травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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