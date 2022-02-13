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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

У день Валентина думайте про наслідки – гороскоп на завтра, 14 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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13 лютого, 19:29
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Тільцям знадобиться їхня чарівність, а Терези нарешті заспокояться

Завтрашній день розпочнеться легко та бадьоро. Більшість із нас прокинеться, відчуваючи приплив енергії. Але не всі плани реалізується . У середині дня 14 лютого розташування світил зміниться менш сприятливе. У справах може початися плутанина, суєта. Можливі збої у роботі, зміни планів, непередбачене хвилювання та тривога.

Хоча завтра – день закоханих, розташування світил свідчить про можливий ризик, пов'язані з любовними справами. У випадкових зв'язків можуть бути небажані наслідки – у найширшому сенсі. Але на тих, хто по-справжньому любить, все це не поширюється.

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Що зірки приготували на 14 лютого знакам Зодіаку

  • Овни вирішать питання, яке давно турбувало. Настрій у вас помітно покращає.
  • Тельці можуть зіткнутися з проблемами у бізнесі чи домашніх справах. Спробуйте "включити" свою чарівність – тоді все швидко вирішиться.
  • Близнюки будуть пліткувати, говорити про кохання. Закоханим пощастить, хоч би що про них говорили.
  • Раки зможуть непогано заробити. У цьому вам допоможе жінка.
  • Львів очікує приплив сил та гарного настрою. Швидше за все, питання, що турбують вас, вирішуються самі собою.
  • Діви будуть задумливі. Вам корисно більше часу проводити на самоті.
  • Терези, удача знову на вашому боці. День пов'язаний із почуттям полегшення.
  • Скорпіони, завтра доведеться ґрунтовно попрацювати, займаючись господарськими питаннями Ви все встигнете зробити ще до побачення, яким вечір суботи напевно відзначиться.
  • Стрільці, у вас буде рівний та позитивний день. Думатимете про роботу та бізнес – і зможете придумати щось варте.
  • Козероги, на вас чекають покупки, грошові витрати. Залишаєтеся задоволені.
  • Водолії налаштовані на позитивну хвилю. Ви пережили період спаду, енергія повертається до вас, а ситуація стає дедалі певнішою.
  • Риби, завтра багато часу проведете вдома, відпочиватимете віддаватися маленьким життєвим радостям.


Рада астрологів на завтра

Намагайтеся не сваритися із близькими. Сварки, які спалахнуть завтра, особливо в сім'ї, можуть мати далекосяжні наслідки. Якщо хтось вас дістає, краще просто усамітнитися. Також завтра не можна йти на поводу біля ревнощів.

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