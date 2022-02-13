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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

В день Валентина думайте о последствиях – гороскоп на завтра, 14 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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13 февраля, 19:29
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Тельцам потребуется их обаяние, а Весы наконец успокоятся

Завтрашний день начнется легко и бодро. Большинство из нас проснется, ощущая приток энергии. Но не все планы реализуется. В середине дня 14 февраля расположение светил сменится на менее благоприятное. В делах может начаться неразбериха, суета. Возможны сбои в работе, изменения планов, непредвиденное волнение и тревога.

Хотя завтра – день влюбленных, расположение светил указывает на возможный риск, связанный с любовными делами. У случайных связей могут быть нежелательные последствия – в самом широком смысле. Но на тех, кто по настоящему любит, все это не распространяется.

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Что звезды приготовили на 14 февраля знакам Зодиака

  • Овны решат давно беспокоивший вопрос. Настроение у вас заметно улучшится.
  • Тельцы могут столкнуться с проблемами в бизнесе или домашних делах. Попробуйте "включить" свое обаяние – тогда все быстро решится.
  • Близнецы будут сплетничать, говорить о любви. Влюбленным повезет, что бы о них ни говорили.
  • Раки смогут неплохо заработать. В этом вам поможет женщина.
  • Львов ожидает прилив сил и хорошего настроения. Скорее всего, беспокоящие вас вопросы решаются сами собой.
  • Девы будут задумчивы. Вам полезно больше времени проводить в одиночестве.
  • Весы, удача снова на вашей стороне. День связан с чувством облегчения.
  • Скорпионы, завтра придется основательно потрудиться, занимаясь хозяйственными вопросами. Вы все успеете сделать еще до свидания, которым вечер субботы наверняка отметится.
  • Стрельцы, у вас будет ровный и позитивный день. Будете думать о работе и бизнесе – и сможете придумать нечто стоящее.
  • Козероги, вас ждут покупки, денежные траты. Останетесь довольны.
  • Водолеи настроены на позитивную волну. Вы пережили период спада, энергия возвращается к вам, а ситуация становится все более определенной.
  • Рыбы, завтра много времени проведете дома, будете отдыхать предаваться маленьким житейским радостям.


Совет астрологов на завтра

Старайтесь не ссориться с близкими. У ссор, которые вспыхнут завтра, особенно в семье, могут быть далекоидущие последствия. Если кто-то вас достает, лучше просто уединиться. Также завтра нельзя идти на поводу у ревности.

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