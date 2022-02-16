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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Увечері необхідно розслабитися – гороскоп дня на середу, 16 лютого

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"
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16 лютого, 06:00
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Середа – день, коли загострюються почуття і між людьми виникають таємничі, непереборні уподобання

Станом на 16 лютого 2022 року буде місяць уповні. Зазвичай вважається, що це не надто гарний в емоційному плані момент. Але тільки не цього разу. Щоправда, день буде емоційно насиченим. Людині важко утримувати свої почуття під контролем. Проте всі справи, розпочаті зранку, будуть легко і без проблем. Особливо якщо ви закінчите їх до заходу Сонця. Так вважають астрологи, які роблять прогнози для "Сегодня".

А найцікавіше розпочнеться увечері. Це також досить сприятливий період. Наприклад, можна займатися будь-якою роботою – крім нудної та рутинної. Під впливом повні легко відчути натхнення, азарт, приплив творчої енергії.

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Але ще в цей час добре б якось струсити. Найкраща ідея – піти на побачення. Ще можна було б сходити у кіно чи клуб. Середа, як то кажуть, це маленька п'ятниця. Тому такий сценарій цілком підходить для цього дня. Вечір 16 лютого – це час містерій. У цей час розкриваються загадки людської душі і можуть бути реалізовані всі, навіть найсміливіші фантазії.

Якщо говорити простіше, увечері треба щось вигадати. Обов'язково потрібно відтягнутися та розслабитися.

"Добре говорити компліменти. Люди можуть бути піднесені, але до похвал вони наразі особливо чутливі. Гарний момент для любовного побачення, але не для спроб познайомитися", – наголошують астрологи.

День майже не містить медичних протипоказань. Але він травмонебезпечний. Збільшується ризик вивихів, переломів та інших неприємних травм.

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Що повідомляють стародавні астрологічні рукописи

У класичних трактатах з астрології про день із розташуванням світил, як 16 лютого, написано:

  1. Увечері корисно пити вино або глінтвейн, але вдень пити алкоголь не можна;
  2. Добре співати, а також вимовляти промови, виступати перед зборами;
  3. Потрібно танцювати, танцююча людина приваблює собі удачу;
  4. Можуть виявитися симптоми інфекційних захворювань;
  5. День чудовий для побачень.

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На кого чекає удача і про що прикмети дня

Прикмети дня: у дзеркалі можна побачити свого нареченого – як у хрещенський вечір. Взагалі сьогодні ввечері можна ворожити та гадати з усіх любовних питань.

Кольори удачі в одязі: білий, жовтий, синій, фіолетовий.

Камені-талісмани: аметист, фіаніт – штучний мінерал, що блищить як алмаз.

Значення сновидінь: є ймовірність, що ваш сон збудеться через три дні

Яким знакам пощастить: Близнята, Леви, Водолії.

Кому треба бути обережними: Раки, Діви, Риби.

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Ольга Дударенко
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Андрій Бугулов
Андрій Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригінальної методики складання астрологічних прогнозів. У 2002 - 2009 роках працював в українських спецслужбах як консультант з космобіології. Автор серії наукових досліджень про вплив космобіологічних ритмів на психіку та фізіологію людини. Каже, що астрологія – не наука, а галузь знання. Планети не впливають на людину. Просто їх рух і зміни у житті Землі відбуваються у єдиному ритмі, за загальним принципам. Астрологія як раз і займається вивченням цих принципів.

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