Вечером необходимо расслабиться – гороскоп дня на среду, 16 февраля

Среда – день, когда обостряются чувства и между людьми возникают таинственные, непреодолимые привязанности

На 16 февраля 2022-го приходится полнолуние. Обычно считается, что это не слишком хороший в эмоциональном плане момент. Но только не в этот раз. Правда, день будет эмоционально насыщенный. Человеку трудно удерживать свои чувства под контролем. Зато все дела, начатые с утра, пойдут легко и без проблем. Особенно, если вы закончите их до захода Солнца. Так считают астрологи, которые делают прогнозы для "Сегодня".

А самое интересное начнется вечером. Это тоже довольно благоприятный период. Например, можно заниматься любой работой – кроме нудной и рутинной. Под влиянием полнолуния легко почувствовать вдохновение, азарт, прилив творческой энергии.

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Но еще в это время хорошо бы как-то себя встряхнуть. Лучшая идея – пойти на свидание. Еще можно было бы сходить в кино или клуб. Среда, как говорят, это маленькая пятница. Поэтому такой сценарий вполне подходит для этого дня. Вечер 16 февраля – это время мистерий. В это время раскрываются загадки человеческой души и могут быть реализованы все, даже самые смелые фантазии.

Если говорить проще, вечером нужно что-то придумать. Обязательно нужно оттянуться и расслабиться.

"Хорошо говорить комплименты. Люди могут быть взвинчены, но к похвалам они сейчас особенно чувствительны. Хороший момент для любовного свидания, но не для попыток познакомиться", – отмечают астрологи.

День почти не содержит медицинских противопоказаний. Но он травмоопасный. Увеличивается риск вывихов, переломов и других неприятных травм.

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Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 16 февраля, написано:

Вечером полезно пить вино или глинтвейн, но днем алкоголь пить нельзя; Хорошо петь, а также произносить речи, выступать перед собранием; Нужно танцевать, танцующий человек привлекает к себе удачу; Могут проявиться симптомы инфекционных заболеваний; День прекрасный для свиданий.

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Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: в зеркале можно увидеть своего суженного – как в крещенский вечерок. Вообще сегодня вечером можно гадать и ворожить по всем любовным вопросам.

Цвета удачи в одежде: белый, желтый, синий, фиолетовый.

Камни-талисманы: аметист, фианит – искусственный минерал, который блестит как алмаз.

Значение сновидений: есть вероятность, что ваш сон сбудется через три дня.

Каким знакам повезет: Близнецы, Львы, Водолеи.

Кому надо соблюдать осторожность: Раки, Девы, Рыбы.