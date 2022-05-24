Гігієна, білизна та дієта – ваші помічники у боротьбі з неприємним запахом.

Як прибрати запах поту / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

З настанням теплих днів проявляється характерна риса людей, яка для багатьох стає проблемою. Спорт, тренування, стреси та просто спека призводять до інтенсивного потовиділення, і тіло незабаром починає випромінювати характерний запах .

Пот – саме по собі явище нормальне, так організм рятується від перегріву . А ось неприємний запах йому забезпечують бактерії, які харчуються білковими та жировими компонентами поту і розмножуються на шкірі.

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Як позбутися запаху поту ефективно та просто, читайте наші поради. Існує кілька способів боротьби із цією проблемою.

Як знизити інтенсивність запаху поту: лайфхаки

Приймати душ. Чим спекотніше на вулиці – тим частіше, можна і двічі на день. При цьому боротьба буде ефективнішою, якщо потові зони мити не просто водою, а з милом.

Регулярно приймайте душ / Фото: unsplash

Чим спекотніше на вулиці – тим частіше, можна і двічі на день. При цьому боротьба буде ефективнішою, якщо потові зони мити не просто водою, а з милом. Змінювати одяг. Як мінімум, щодня або ж у міру потіння потрібно освіжати гардероб – спідню білизну, футболки, майки.

Як мінімум, щодня або ж у міру потіння потрібно освіжати гардероб – спідню білизну, футболки, майки. Гігієна. Волосся у пахвових областях уповільнює випаровування поту з поверхні шкіри і довше зберігає неприємний запах. Тому його бажано видаляти.

Волосся у пахвових областях уповільнює випаровування поту з поверхні шкіри і довше зберігає неприємний запах. Тому його бажано видаляти. Натуральні матеріали Вибирайте одяг із гігроскопічних та натуральних тканин, а також з високою повітропроникністю.

Частіше міняйте білизну / Фото: unsplash

Вибирайте одяг із гігроскопічних та натуральних тканин, а також з високою повітропроникністю. Дієта. Обмежте у своєму раціоні продукти, які провокують сильний запах поту: спеції та приправи, цибулю, часник, каву, шоколад, алкоголь, сіль тощо.

Обмежте у своєму раціоні продукти, які провокують сильний запах поту: спеції та приправи, цибулю, часник, каву, шоколад, алкоголь, сіль тощо. Доглядові засоби. Дезодоранти та антиперсперанти спрямовано на боротьбу з бактеріями та зниження потовиділення відповідно. А туалетна вода просто перебиває запах власним ароматом. Але майте на увазі, що наносити парфум слід лише на чисте тіло, а користуватися антиперсперантами під час фізичних навантажень або в спеку взагалі не можна, тому що вони закривають протоки, і організм може перегрітися.

З акуратністю користуйтесь антиперсперантами / Фото: unsplash

Дезодоранти та антиперсперанти спрямовано на боротьбу з бактеріями та зниження потовиділення відповідно. А туалетна вода просто перебиває запах власним ароматом. Але майте на увазі, що наносити парфум слід лише на чисте тіло, а користуватися антиперсперантами під час фізичних навантажень або в спеку взагалі не можна, тому що вони закривають протоки, і організм може перегрітися. Боротьба зі стресами. При можливості уникайте хвилювання. А за необхідності застосовуйте заспокійливі препарати рослинного походження.

При можливості уникайте хвилювання. А за необхідності застосовуйте заспокійливі препарати рослинного походження. Фізична активність. Парадокс, але занижена рухова активність, а також надмірна вага знижують стійкість організму до фізичних навантажень. Через це піт виділяється рясніший навіть при мінімальній напрузі.

Раніше ми радили, як швидко позбутися неприємного запаху взуття. А ще розповідали, як пофарбувати волосся в домашніх умовах.