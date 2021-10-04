Місячний календар фарбування волосся на жовтень 2021 року

У жовтні-2021 є дні, коли категорично не варто міняти свій імідж, щоб не накликати на себе неприємності і проблеми зі здоров'ям.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем найкраще міняти колір волосся у жовтні, щоб оновлений імідж підняв настрій похмурими осінніми днями і приніс радість? А в які дні фарбувати волосся не рекомендується, щоб не погіршити здоров'я і не втратити удачу?

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся на кожен день жовтня 2021 року і зупиняйте свій вибір на найкращих днях для оновлення свого образу.

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Місячний календар на жовтень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 жовтня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

2 жовтня – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

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3 жовтня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

4 жовтня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

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5 жовтня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

6 жовтня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відвернути від важливих справ.

7 жовтня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

8 жовтня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

9 жовтня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

10 жовтня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

1 1 жовтня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

1 2 жовтня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

1 3 жовтня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

1 4 жовтня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє його оздоровленню.

1 5 жовтня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

1 6 жовтня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

17 жовтня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

18 жовтня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся

19 жовтня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

20 жовтня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

21 жовтня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

22 жовтня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

23 жовтня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

24 жовтня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

Місячний календар фарбування волосся

25 жовтня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

26 жовтня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

27 жовтня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

28 жовтня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

29 жовтня – 23 місячний день. Краще відкладіть зміну кольору на інший день, якщо не хочете неприємностей в особистому житті.

30 жовтня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся

31 жовтня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

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