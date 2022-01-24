24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

100-річчя ескімо, Міжнародний день освіти – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 січня.

24 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 24 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 січня

Міжнародний день ескімо (International Eskimo Pie Day) – у 2022 році відзначає своє сторіччя. Свято любителів цих ласощів було засновано на честь виданого патенту на ескімо в 1922 власнику магазину солодощів Християну Нельсону в Америці.

Міжнародний день освіти (International Day of Education) – свято, організоване ООН у 2018 році, зазначає важливість освіти для розвитку, економічного зростання та викорінення злиднів у світі.

День зовнішньої розвідки України – встановлений у 2018 році з метою відзначити внесок співробітників розвідувальних органів країни у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Іменинники 24 січня

День ангела сьогодні відзначають: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій.

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Яке сьогодні церковне свято

24 січня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Феодосія Великого, спільних житій начальника, Михайла Клопського, Новгородського, преподобного Феодосія Антіохійського. Проводиться святкування Єлецької ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 24 січня відзначався Федосєєв день. У цей час зазвичай встановлювалися сильні морози. Люди вважали, що так проявляє себе і мстить нечиста сила за те, що її під час Святок виганяли з будинків.

Прикмети на 24 січня

на Федосія в жодному разі не можна проявляти неповагу до сонця;

після заходу сонця не можна нічого виносити з дому, а також позичати гроші;

морозний день – до затяжних холодів;

Федосєєві морози – ярові посієш пізно;

якщо день теплий – весна буде рання;

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 січня

1935 – в Америці надійшло у продаж перше банкове пиво "Вершковий ель Крюгера".

1984 – випущено перший персональний комп'ютер Apple Macintosh.

2010 – фантастичний бойовик канадського режисера Джеймса Кемерона "Аватар" у форматі 3D став найкасовішим фільмом в історії.

Хто народився 24 січня

1776 – Ернст Гофман, німецький письменник, казкар, композитор, художник.

1848 – Василь Суріков, російський художник, історичний живописець.

1879 – Станіслав Людкевич, український композитор та музикознавець.

1888 – Ернст Хейнкель, німецький авіаконструктор, засновник фірми Heinkel.

1901 – Михайло Ромм, радянський режисер кіно та театру, сценарист.

1943 – Шерон Тейт, американська актриса кіно і телебачення, модель.

1986 – Міша Бартон, англо-американська актриса та модель.

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