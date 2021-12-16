Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 17 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 17 грудня 2021 року. На вас чекає дуже вдалий день, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

Гороскоп на 17 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Хтось може запідозрити вас у бажанні показати себе з найкращого боку. Уникайте насмішників, йдіть упевнено обраним шляхом. Намагайтеся менше хвалитися – від цього залежить ваш кар'єрний зріст.

Гороскоп на 17 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вам не варто вплутуватися в суперечки та йти на поводу у колег, краще думайте своєю головою. Так ви зможете уникнути неприємностей, а люди залишаться до вас прихильними. Інакше прийде взаємне нерозуміння.

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Гороскоп на 17 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Цей день принесе вам задоволення від власної праці. На такій позитивній хвилі можна входити у вихідні. Саме час подумати про подарунки на майбутні свята для рідних та близьких людей.

Гороскоп на 17 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Прислухайтеся до чужої думки, але дійте лише після детального аналізу порад і власних думок. Третього не дано: ви або виграєте, або програєте. А постояти осторонь вам не вдасться.

Гороскоп на 17 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Щось давно забуте дасть про себе знати – це однаково може бути і річ, і стосунки із людиною. Часу на роздуми у вас не буде і ухвалювати рішення доведеться в останній момент.

Гороскоп на 17 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо хочете досягти свого, дійте не поспішаючи, обмірковуючи кожен крок. Інакше ви лише наживете ворогів. Ви не дуже впевнені у собі, адже для цього немає жодних підстав.

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ваші ідеї на перший погляд можуть здатися дивними, але одну з них варто реалізувати, тому що вона обіцяє бути прибутковою. Якщо ви не зможете повністю поринути у роботу – відкладіть її на кілька днів.

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Останній робочий день тижня, на жаль, не призначений для відпочинку, тому використовуйте його за призначенням. Вам доведеться підтримувати складну розмову. Будьте готові, щоб не потрапити у незручне становище.

Гороскоп на 17 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вам потрибно буде доводити колегам свою правоту. Якщо вам вдасться їх переконати, то найближчим часом на вас чекає кар'єрне зростання. Налаштуйтеся на те, що приймати важливі рішення потрібно швидко.

Гороскоп на 17 грудня для Козоерога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Будьте чесні насамперед в оцінці власних людських якостей та можливостей. Це допоможе вирішити кілька важливих справ. Те, що ви зможете отримати, можливо, залишиться з вами на все життя.

Гороскоп на 17 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Перед прийняттям остаточного рішення зважте всі "за" та "проти". Краще десять разів перепитати, ніж зробити щось неправильно. Не треба давати приводу для ревнощів коханій людині.

Гороскоп на 17 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Цього дня вам доведеться покладатися лише на себе. Самостійно розібратися в ситуації буде набагато простіше, ніж шукати допомоги на стороні. Не потрібно відкладати рішення на завтра – ви ризикуєте згаяти момент.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.