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Місячний календар на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 вересня, 13:33
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Згідно з місячним календарем, найскладнішими, найагресивнішими і нійскандальнішими днями, коли важливо стримувати емоції, будуть вівторок і субота.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на кінець вересня – початок жовтня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 27 вересня – 3 жовтня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 року

  • 27 вересня, понеділок – 22-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнюки. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 28 вересня, вівторок – 23-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – повня. Важкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 29 вересня, середа – 24-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть о 4:58. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

  • 30 вересня, четвер – 24-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День розуму і сили, слушний для оновлення.

  • 1 жовтня, п'ятниця – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і на самоті.

  • 2 жовтня, субота – 26-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

  • 3 жовтня, неділя – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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