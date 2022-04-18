Чому на Великдень кажуть Христос воскрес

Чудесне воскресіння Христа – найголовніша доктрина, на якій ґрунтується вся християнська віра

Ритуали Великодня / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

"Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!" Це головне вітання християн у велике церковне свято – Світлий Великдень, який у 2022 році ми відзначаємо 24 квітня. Звідки пішла традиція цих слів, що вони означають і як правильно христосуватися на Великдень, дізнайтеся в нашій статті.

Історія традиції христосування

Традиційне великоднє привітання, яке називається христосуванням, має бути скріплено триразовим поцілунком і часто супроводжується ритуальним розбиттям крашанок. Це давній слов'янський звичай вітати одне одного не тільки в перший день Воскресіння Христового, а й упродовж наступних сорока днів, тобто до самого свята Вознесіння.

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Для християн число сорок завжди було символічним. За церковними канонами вважається, що саме на сороковий день після смерті душа людини відлітає на небо. А все тому, що Ісус Христос вознісся на небо по закінченні сорока днів після Свого воскресіння. При цьому Він дав настанову учням, щоб ті навчили всі народи християнській вірі, похрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Привітання "Христос воскрес" сягає корінням давніх апостольських часів і висловлює радість, подібній світлій радості апостолів, які дізналися про воскресіння Сина Божого.

Показово, що при зустрічі починати це вітання повинна молодша людина, звертаючись до старшої, а та їй відповідає.

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Значення вітання "Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!"

Віра в чудове воскресіння Христа – це найголовніша доктрина для кожного християнина. Адже саме на цій події ґрунтується вся християнська віра.

Христос Воскрес / Фото: Depositphotos

Суть проповіді учнів Христа полягає в тому, що на землю прийшла Боголюдина, яка через страждання спокутувала людський рід від гріха, і кожен, хто йде за Ним, по вірі в Нього, долучається до воскресіння після своєї смерті.

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Великдень – це особлива подія, яку святкують на честь великої радості людей за воскреслого Господа і за дарування усім нам вічного життя. А тому, промовляючи вітання "Христос воскрес!", віряни прагнуть донести цю щасливу звістку якомога більшій кількості людей, поширити свою віру і допомогти іншим людям повірити і стати на шлях істинний.

Давньої традиції великоднього привітання суворо дотримувалися віряни і передавали з покоління в покоління. Отже, вітаючи одне одного, християни поділяли велику радість і посвячували інших людей у віру в Христа.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2022 року в Україні.