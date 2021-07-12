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З Днем Петра і Павла: найкращі привітання та листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 липня, 05:10
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Надсилайте яскраві листівки та добрі вітання з Днем Петра і Павла-2021
З Днем Петра і Павла: листівки, картинки і привітання
З Днем Петра і Павла: листівки, картинки і привітання

Сьогодні, 12 липня, настало значиме церковне свято Петра і Павла-2021. Цей світлий день присвячений славним і всехвальним первоверховним апостолам Петру і Павлу – найближчим учням і послідовникам Ісуса Христа.

Обов'язково привітайте зі святом Петра і Павла всіх друзів, рідних і близьких. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас ефектні листівки і картинки, найкращі побажання і вірші, хороші привітання в День Петра і Павла 12 липня.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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***

Прийміть добре і щире привітання зі святом Петра і Павла. У цей святий день я бажаю всім покровительства первоверховних апостолів. Нехай у вашій душі завжди буде присутня Божа благодать, а серце буде відкритим для молитви. Нехай повниться життя ваше радістю і добрими вчинками.

З Днем Петра і Павла
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Найкращі привітання на день Петра і Павла у віршах

***

С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.

Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.

З Днем Петра і Павла
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Коротке смс привітання на день Петра і Павла

***

С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!

З Днем Петра і Павла
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Листівки, картинки і привітання на Петра і Павла

***

С Днем апостолов святых –
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых –
Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!

З Днем Петра і Павла
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

Душевне привітання з Днем Петра і Павла своїми словами

***

У світлий день Петра і Павла задумайтеся про все те добре і радісне, що вас оточує. Діліться з близькими людьми теплом своєї душі, вірою в Бога і благими вчинками. Нехай навколо вас будуть тільки щирі люди, готові осяяти світлом і любов'ю ваше життя.

З Днем Петра і Павла
З Днем Петра і Павла / Фото: otkritkiok.ru

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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