Стрітення Господнє: головні народні прикмети

Якщо в день Стрітення горобець із калюжі напився – значить, весна вже незабаром прийде

На Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже скоро настане / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 15 лютого, віруючі відзначається велике двонадесяте свято – Стрітення Господнє-2022 .

Таке значуще свято присвячене одночасно кільком зустрічам – за церковними канонами, цього дня зустрілися Старий і Новий Завіт, а Симеон – із немовлям Ісусом. А ось у народі вважається, що зима з весною зустрічаються.

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Подібно до Дня бабака в Америці та Європі, день Стрітення Господнього в народі був дуже тісно пов'язаний зі спостереженнями за природою та прогнозом погоди на найближчий період та на весну.

Народні прикмети на 15 лютого

якщо на Стрітення день сонячний – весна силу швидко набере;

– весна силу швидко набере; а якщо сонце не визирнуло із-за хмар – морози ще повернуться;

– морози ще повернуться; на Стрітення горобець із калюжі напився – весна вже близько;

– весна вже близько; якщо на Стрітення Господнє тепло – до ранньої весни;

– до ранньої весни; заморозки та хуртовини – весна буде пізньою та холодною;

– весна буде пізньою та холодною; сніг у цей день обіцяє пізню та дощову весну;

у цей день обіцяє пізню та дощову весну; у день Стрітення дерева в лісі тріщать – мороз протримається ще довго;

– мороз протримається ще довго; на заході небо ясне – отже, холоди скоро відступлять;

– отже, холоди скоро відступлять; ясне та зоряне небо – також свідчить про пізню весну;

– також свідчить про пізню весну; вода та свічки , освячені в церкві, захистять від хвороб, напастей та блискавок;

, освячені в церкві, захистять від хвороб, напастей та блискавок; якщо на Стрітення поїхати далеко з дому – буде важко повернутись.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у лютому-2022.