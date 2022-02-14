Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Сретение Господне-2022: что нельзя делать ни в коем случае

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 15:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В праздник Сретения отъезд и путешествие – плохая идея, потому что будет проблематично вернуться назад.
Сретение Господне: главные традиции и запреты праздника
Сретение Господне: главные традиции и запреты праздника / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

15 февраля православные отмечают очередной церковный праздник – Сретение Господне-2022 или Принесение во Храм.

В этот день Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, а сам праздник символизирует встречу людей в лице старца Симеона со Спасителем .

Реклама

А в народной трактовке на Сретение уходящая зима встречается с весной. С этим праздником связано много традиций и серьезных запретов , которые нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Сретение Господне: традиции праздника

В народе на Сретение начинали провожать зиму и встречать весну . В церкви проводили праздничную службу, освящали воду и свечи, которые называли громичными. Дома их зажигали перед образами, а затем хранили в течение всего года.

Громичные свечи наделяли чудесной способностью хранить дом от злых сил, оберегать урожай от града и ветров, а человека спасать от удара молнии, сглаза и различных болезней.

Реклама

Придя домой из церкви, люди кропили свяченой водой жилье, домашний скот и пчелиные ульи. А по погоде на Сретение старались определить, какой будет наступающая весна.

Что нельзя делать на Сретение Господне

  • Как и в другие значимые церковные праздники, на Сретение нельзя выполнять тяжелую и грязную работу , шить, стирать, убирать.
  • Лучше не уезжать далеко из дома в этот день, потому что будет сложно вернуться назад.
  • Также не стоит организовывать переезд в этот день.
  • Категорически нельзя скандалить, ругаться, выяснять отношения , сквернословить.
  • 15 февраля нельзя гадать и проводить другие магические ритуалы .

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять