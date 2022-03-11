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Как выбрать молочную корову: главные правила при покупке

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 марта, 15:52
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Как узнать при покупке, будет ли корова молочная или нет: обращайте внимание не только на вымя.
Как правильно выбрать молочную корову при покупке
Как правильно выбрать молочную корову при покупке / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Если вы столкнулись с необходимостью приобрести корову, чтобы всегда получать собственное молоко , важно обратить внимание на некоторые особенности такой покупки.

Чтобы корова оказалась молочной , давала хороший удой, и стала настоящей кормилицей в семье, мало просто ухаживать и кормить ее. Уже на этапе выбора и покупки во многом будет ясно, насколько в дальнейшем она оправдает ваши ожидания.

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Как выбрать молочную корову: лайфхаки

Лайфхак 1. Документы

Прежде всего посмотрите документы коровы . В ветеринарном паспорте должны быть отметки о возрасте, породе, датах и результатах проведенных исследованиях на лейкоз, туберкулез, бруцеллез, мастит. Пусть хозяин расскажет о животном, его родословной, узнайте, насколько хорошо доились предки молодой телки.

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  • Лайфхак 2. Генетика

Как выбрать корову / Фото: pinterest
Как выбрать корову / Фото: pinterest

Если вас интересует молоко, соответственно и выбирать следует молочную корову. Мясная даст много мяса, но удой от нее будет гораздо слабее. Определить, к какому виду относится предлагаемая корова можно по породе. Лучшими считаются голландская, голштинская, айрширская, джерсейская, монбельярдская и др. Также оцените внешний вид животного. Молочная корова схематически выглядит как треугольник – с относительно прямой спиной, крупным задом, длинным хвостом, объемным животом и аккуратной маленькой удлиненной головой. Кожа тонкая, без лишнего жира и легко берется в складки. Мясная же порода больше похожа на прямоугольник – с массивной головой и хорошо развитой грудной областью.

  • Лайфхак 3. Общее состояние

Как выбрать корову / Фото: pinterest
Как выбрать корову / Фото: pinterest

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Лучше иметь заключение ветеринара, но вы и сами можете провести предварительную оценку внешнего вида коровы. Животное должно выглядеть здоровым , спокойным, не нервничать при поглаживании, двигаться свободно и не хромать при ходьбе. Шерсть – ровная, блестящая, без залысин. Копыта – крепкие, сухие, без трещин. Рога – чистые и здоровые, а по количеству колец на них можно узнать, сколько раз корова была стельной. Дыхание – ровное, без запаха и хрипов, примерно 10-20 раз в минуту при небольшой нагрузке. Пульс 50-80 ударов в минуту.

  • Лайфхак 4. Вымя

Как выбрать корову / Фото: pixabay
Как выбрать корову / Фото: pixabay

Вымя – главный орган у коровы , производящий молоко. Оно должно быть большим, ваннообразной или чашеобразной формы с одинаковыми симметричными долями. Кожа – чистая, без ран и папиллом. Желательно смотреть на него перед дойкой, чтобы оценить размеры. На вымени и внизу живота должны быть хорошо видны молочные вены – чем они крупнее, тем молочнее считается корова. Соски не должны быть слишком маленькими или, наоборот, толстыми и длинными, оптимально – 6-8 см.

  • Лайфхак 5. Дойка

Как выбрать корову / Фото: pinterest
Как выбрать корову / Фото: pinterest

Попробуйте сами подоить корову и оценить удобство, мягкость вымени, толщину молочной струи. После дойки вымя должно заметно уменьшиться и стать мягким . Процедите молоко и посмотрите, не осталось ли каких-либо подозрительных сгустков. Попробуйте молоко на вкус – желательно парное, а также когда оно постоит, оценивая вкус, послевкусие, запах.

  • Лайфхак 6. Жирность молока

Визуально жирность молока можно определить, взглянув на отстоянные сливки . Для этого в стакан наливают 10 см молока и оставляют на 8-10 часов, после чего измеряют толщину слоя сливок. 1 см говорит о 10% жирности, а 1 мм – это 1%.

  • Лайфхак 7. Удои

Как выбрать корову / Фото: pixabay
Как выбрать корову / Фото: pixabay

Обратите внимание на количество молока с учетом возраста коровы . До пятой лактации удои должны расти, далее с пятой по восьмую – держатся на одном уровне, а с восьмой постепенно снижаются. После отела у коровы до третьего месяца продуктивность возрастает, до пятого – удои держатся на одном уровне, а далее постепенно идут на спад.

Ранее мы рассказывали, как дольше сохранить домашнее молоко.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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