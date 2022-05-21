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21 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 мая, 00:05
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Международный день чая – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 мая.
21 мая: какой сегодня праздник
21 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 мая

  • Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – проводится под эгидой ООН с 2002 года с целью освещения роли культурного разнообразия. В 2022 году отмечает 20-летие.
  • Международный день чая (International Tea Day) – неофициальный праздник любителей и производителей этого напитка, который проходит дважды в год, весной и зимой, по инициативе Центра по Образованию и Общению с 2004 года.
  • День науки в Украине – профессиональный праздник работников науки отмечается с 1997 года в третью субботу мая и в 2022 году приходится на 21 мая.
  • День Европы в Украине – проводится с 2003 года в третью субботу мая с целью демонстрации сближения со странами Европейского Союза.

Именинники 21 мая

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

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Какой сегодня церковный праздник

Иоанн Богослов
Иоанн Богослов / Фото: Pinterest

21 мая в православной церкви чтится память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, Посника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

Народный праздник

В народе 21 мая почитался Иван Долгий. В этот период крестьяне обращали внимание на природные приметы, чтобы посеять пшеницу и впоследствии получить хороший урожай.

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Приметы на 21 мая

  • если зацвела черемуха – можно сеять пшеницу;
  • нельзя сеять пшеницу раньше дубового листа;
  • если на Ивана Долгого разделить свой хлеб с бедняком – к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 мая

  • 1831 – впервые опубликован "Украинский Альманахъ".
  • 1918 – в Киеве сформирован Украинский национально-государственный союз.
  • 1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
  • 1921 – в Украине организована комиссия по ликвидации неграмотности.

Кто родился 21 мая

  • 1844 – Анри Руссо, французский художник-примитивист.
  • 1929 – Борис Зайденберг, украинский актер.
  • 1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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