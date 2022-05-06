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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Что ждет Украину на 9 мая: прогноз астролога

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 мая, 18:04
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Станет ли этот день переломным в Украине, и как планеты повлияют на ход войны.
Что ждет Украину 9 мая
Что ждет Украину 9 мая / Фото: facebook.com, Unsplash, Коллаж: Сегодня

День 9 мая , который в свете военных событий в Украине приобретает особое сакральное значение, также представляет большой интерес для астрологов. Он выпадает на окончание 9-го лунного дня, который считается сатанинским и негативным периодом , а также начало 10-го лунного дня – имеющего более спокойную и позитивную энергетику.

Празднование победы над нацизмом проводится во многих странах мира. Но считается, что страна-агрессор планирует делать все возможное, чтобы добиться хоть каких-то успехов в войне с Украиной и тем самым обосновать своему народу необходимость вторжения в нашу страну.

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По мнению астролога Марины Скади, для Украины 9 мая станет переломным моментом, а также периодом серьезных испытаний, т.е. это точка глобального и разнопланового противостояния.

Что принесет день 9 мая для Украины и мира

Примечательно, что 9 мая выпадает примерно посередине между двумя затмениями – солнечным, которое произошло 30 апреля, и лунным, которое состоится 16 мая. Их влияние на этот день весьма ощутимо . Об этом говорит и Марина Скади.

Тяжелый день – 9 мая, срединная точка между затмениями. Это непредсказуемое время. Может случиться все, что угодно. Бесполезно искать логику в происходящем. Совершенно не обязательно, что фон этого дня будет негативный. Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также велика. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот.

Свое влияние на 9 мая будет оказывать Плутон, который 30 апреля начал свое ретроградное движение. А значит, наступил период отмены того, что было важно до недавнего времени, переоценки ценностей как в материальном, так и в духовном аспекте.

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День сложный, связан с потерями, но они обязательно оправдаются уже в скором времени. Могут выявиться большие проблемы в управлении государственными финансами, а также предприняты попытки скрыть преступления, порой ценой многочисленных жертв. В этот период большое влияние приобретают крупные или всемирные организации, которые действуют по принципу "разделяй и властвуй". Однако, если каждый человек для себя решит стать осознанной личностью, перестанет быть ведомым, начнет оценивать все происходящее критически, то с этого момента включится обратный отсчет для тех, кто управлял глобальными процессами. Объединяясь в группы и коллективы, основой которых является идея мира и человеческой жизни, простые люди обретают силу, могут запустить механизм революции вплоть до свержения власти, равнодушной к судьбе страны и граждан. Весенний коридор затмений является отправной точкой, результатом которой будет разрушение всех систем и структур, целью которых является личное обогащение и обесценивание человеческой жизни.

Подробнее о влиянии весеннего коридора затмений на нашу жизнь смотрите в видео:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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