Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака: энергетически сильный день

Близнецов приревнуют, а Стрельцы рискуют погрязнуть в проблемах.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, в понедельник, 11 апреля , трудовая неделя начинается с лунных суток, наполненных сильными эмоциями. Астрологи рекомендуют в такие дни стараться держать негатив под контролем, а энергию направлять на конструктив.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 апреля для Овнов: вы с головой окунетесь в процесс принятия важного решения. Вам придется поторопиться, иначе вы рискуете не сдвинуться со стартовой прямой, хотя сроки вас уже поджимают.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 11 апреля для Тельцов: вам понадобится совсем немного усилий, чтобы получить в кругу знакомых и коллег репутацию совершенной личности во всех отношениях. Только постарайтесь не зазнаваться.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 апреля для Близнецов: вы рискуете стать объектом чьей-то неоправданной ревности, так что вам сегодня придется несладко. Вот только доказать людям свою непричастность вам будет непросто.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 апреля для Раков: этот день явно не будет однообразным и скучным. Вас ожидают непредсказуемые события и сюрпризы – не все из них окажутся приятными, но вы справитесь с проблемой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 11 апреля для Львов: пока у вас есть возможность что-то изменить, оглянитесь вокруг и еще раз все взвесьте. Не будьте слишком категоричны к себе и близком – все наладится в скором времени.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 апреля для Дев: ваша находчивость и изобретательность заслуживает похвалы. Другой вопрос – что вам с этим делать. Тут уж решение предстоит принять только вам, ни на кого не оглядываясь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 апреля для Весов: с сегодняшнего дня в вашей жизни начнут происходить перемены, которых вы ожидали. Прежде всего, увеличится количество работы. Будьте к этому морально готовы.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов: сегодня важно контролировать свои слова – думайте, кому и что вы говорите. Конечно, вы можете всех запугать, но что вы будете делать дальше – люди за вами не пойдут.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов: не торопите события, пусть все идет своим чередом. Иначе вы рискуете превратить малозаметный беспорядок в настоящий хаос, который вам же самим и придется потом разруливать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 апреля для Козерогов: сегодня лучше держать свое мнение при себе, даже если вас попросят его высказать. Слишком уж категорично вы относитесь к тому, как ведут себя окружающие люди.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 11 апреля для Водолеев: если вы не хотите нарываться на конфликт – уступите и отойдите в сторону. Вы можете найти себе более достойное занятие, при этом все останутся довольны и при своем мнении.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 апреля для Рыб: у вас появится реальный шанс изменить окружающий мир к лучшему. Начните с себя, а дальше вы поймете, что нужно делать. Доверьтесь интуиции – своей или близкого человека.

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