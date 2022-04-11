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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: енергетично сильний день

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11 квітня, 05:00
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Близнят приревнують, а Стрільці ризикують зануритися у проблеми.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, у понеділок, 11 квітня , трудовий тиждень починається з місячної доби, наповненої сильними емоціями. Астрологи рекомендують у такі дні намагатися тримати негатив під контролем, а енергію спрямовувати на конструктив.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 квітня для Овнів: ви з головою поринете у процес прийняття важливого рішення. Вам доведеться поспішити, інакше ви ризикуєте не зрушити зі стартової прямої, хоча терміни вас вже підганяють.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 11 квітня для Тельців: вам знадобиться зовсім небагато зусиль, щоб отримати в колі знайомих та колег репутацію досконалої особистості у всіх відношеннях. Тільки постарайтеся не зазнаватися.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 квітня для Близнят: ви ризикуєте стати об'єктом чиїхось невиправданих ревнощів, так що вам сьогодні доведеться несолодко. От тільки довести людям свою непричетність вам буде непросто.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 квітня для Раків: цей день явно не буде одноманітним і нудним. На вас чекають непередбачувані події та сюрпризи – не всі із них виявляться приємними, але ви впораєтеся з проблемою.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 11 квітня для Лева: поки у вас є можливість щось змінити, погляньте навколо і ще раз усе зважте. Не будьте надто категоричні до себе та близьких – все налагодиться незабаром.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 квітня для Дів: ваша спритність та винахідливість заслуговують на похвалу. Інше питання – що вам із цим робити. Тут вже рішення доведеться прийняти тільки вам, ні на кого не озираючись.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 квітня для Терезів: і з сьогоднішнього дня у вашому житті почнуть відбуватися зміни, на які ви очікували. Насамперед, збільшиться кількість роботи. Будьте до цього морально готові.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 11 квітня для Скорпіонів: сьогодні важливо контролювати свої слова – думайте, кому і що ви кажете. Звичайно, ви можете всіх залякати, але що робитимете далі – адже люди за вами не підуть.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 11 квітня для Стрільців: не підганяйте події, нехай все йде своїм ходом. Інакше ви ризикуєте перетворити малопомітний безлад у справжній хаос, який вам самим і доведеться потім розрулювати.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 квітня для Козорогів: сьогодні краще тримати свою думку при собі, навіть якщо вас попросять її висловити. Надто вже категорично ви ставитеся до того, як поводяться оточуючі люди.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 11 квітня для Водоліїв: якщо ви не хочете нариватися на конфлікт – поступіться та відійдіть убік. Ви можете знайти собі більш гідне заняття, при цьому всі залишаться задоволеними і при своїй думці.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 квітня для Риб: у вас з'явиться реальний шанс змінити навколишній світ на краще. Почніть із себе, а далі ви зрозумієте, що треба робити. Довіртеся інтуїції – своїй чи близькій людині.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.

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