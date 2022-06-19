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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 19 июня для всех знаков зодиака: день духовности

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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19 июня, 05:05
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Девам предстоит оглянуться в прошлое, а Рыбам не стоит поддаваться на уговоры.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодняшнее воскресенье, 19 июня , станет лунным днем, когда люди ощущают внутренний прилив сил и способность справиться с любыми задачами. Астрологи характеризуют такой период как день духовного роста и победы.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 19 июня для Овнов: сегодня вам придется немного затянуть пояс и включить режим экономии, чтобы не получить на выходной финансовые проблемы. Но этот режим продлится недолго.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Тельцов: хотя бы на время спрячьте подальше свои личные амбиции – так вам будет легче достигнуть поставленной цели. И постарайтесь набраться сил перед новой рабочей неделей.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Близнецов: в этот день вам часто будут попадаться навязчивые люди. Старайтесь их избегать и не общаться без необходимости, чтобы по доброте душевной не попасть впросак.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 19 июня для Раков: сегодняшний день подходит для обучения и получения новых знаний. Совсем скоро полученный опыт пригодится вам на практике. Вы будете довольны, что не поленились сегодня.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Львов: если назревают разборки, то вам предстоит выступить перед оппонентами, чтобы убедить их в собственной правоте. В остальном день запомнится приятными впечатлениями.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Дев: имейте в виду, что с вами захотят восстановить контакты какие-то давние знакомые. Возможно, вы их даже не помните, но все равно будьте готовы к длительному и насыщенному общению.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Весов: сегодняшний день будет суетливым и пройдет в каких-то хлопотах, но их нельзя назвать неприятными. Вам придется потрудиться, чтобы получить достойное вознаграждение.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 19 июня для Скорпионов: сегодня будет подходящее время для выяснения отношений, которые зашли в тупик. Если не хотите разрыва, то ищите компромисс – вам будет легко это сделать.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Стрельцов: можете ничего не планировать заранее, все равно этот выходной пойдет по другому сценарию. Прислушивайтесь к своей интуиции, а не к чужим советам – она сработает лучше.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Козерогов: звезды советуют не расслабляться и проявить бдительность в этот день. От сегодняшних событий в какой-то степени может зависеть ваше будущее – в ваших силах его изменить.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Водолеев: не стоит принимать однозначных решений. Просто отпустите ситуацию на какое-то время, и она разрешится сама собой. Вам лучше заняться сменой собственного имиджа.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 19 июня для Рыб: в вашем окружении могут появиться новые люди, которые увлекут вас своей философией. Можете с интересом их послушать, но не стоит поддаваться на уговоры и заманчивые предложения.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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