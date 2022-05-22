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Гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака: мудрый день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 мая, 05:05
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Львов озадачит решение старых дел, а Козероги нахватаются приятных впечатлений.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Грядет выходной день – воскресенье, 22 мая . По словам астрологов, это будет день мудрости, получения информации и накопления знаний. В эти лунные сутки важно не упустить возможность познать новое.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 22 мая для Овнов: сегодняшний выходной подходит для обновления. Это может быть окружающее пространство, ваша внешность или внутренний мир. При этом вы останенесь довольны своим выбором.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Тельцов: обратите внимание на новые знакомства в этот день – встреча может стать судьбоносной и перерасти в крепкую дружбу. Не исключен и романтический подтекст для тех, кто в поиске.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Близнецов: посвятите большую часть свободного времени своей семье или близким родственникам. Похоже, никто кроме вас не сможет разрешить их проблему. Старайтесь никуда не уезжать.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 22 мая для Раков: судьба готовит вам встречу со старым знакомым, с которым вы давно не виделись. Берите инициативу в свои руки, вам будет о чем пообщаться и задать много вопросов.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Львов: сегодняшний день будет полезно посвятить тем делам, которые вы по каким-то причинам все время откладывали. Дальше тянуть некогда, а вы созрели для нестандартного решения.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Дев: не удивляйтесь, если ваши давние страхи всплывут на поверхность. Это значит, пришло время одним махом решить свои проблемы. Не уходите и не прячьтесь, а повернитесь к ним лицом.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Весов: сегодняшний день может принести недоразумения и разногласия даже с друзьями и родными. А потому старайтесь ни с кем не конфликтовать – вы все равно никому ничего не докажете.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 22 мая для Скорпионов: подходящий период, чтобы избавиться от ненужных вещей, идей и мыслей. Таким образом, вам будет легче освободить место для позитивной энергетики в своей жизни.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Стрельцов: в выходной день однозначно не стоит браться за важные дела и начинания. Сказывается накопившаяся за неделю усталость, к тому же ваша рассеянность может привести к неприятностям.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Козерогов: У вас ожидается активный, яркий и насыщенный день. Впечатления этого дня надолго запоминаются, а потому постарайтесь, чтобы они были максимально позитивными.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Водолеев: придется заняться разбором и анализом ошибок, допущенных в прошлом, чтобы не повторять их в будущем. Зато этот опыт в дальнейшем пригодится не только вам, но и близким людям.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 22 мая для Рыб: если вас не просят, то не спешите высказывать свои комментарии. Следует хорошенько взвесить и продумать, кому и что вы говорите, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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