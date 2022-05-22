Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: мудрий день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 05:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Левів спантеличить вирішення старих справ, а Козороги отримають приємні враження.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Наближається вихідний день – неділя, 22 травня . За словами астрологів, це буде день мудрості, отримання інформації та накопичення знань. Цієї місячної доби важливо не прогаяти можливість пізнати нове.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 22 травня для Овнів: сьогоднішній вихідний підходить для оновлення. Це може бути навколишній простір, ваша зовнішність чи внутрішній світ. При цьому ви залишитеся задоволені своїм вибором.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Тельців: зверніть увагу на нові знайомства цього дня – зустріч може стати доленосною та перерости у міцну дружбу. Не виключений і романтичний підтекст для тих, хто шукає.

Реклама

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Близнят: присвятіть більшу частину вільного часу сім'ї або близьким родичам. Схоже, ніхто, крім вас, не зможе вирішити їхню проблему. Намагайтеся нікуди не їхати.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 22 травня для Раків: доля готує вам зустріч зі старим знайомим, з яким ви давно не бачилися. Беріть ініціативу у свої руки, вам буде про що поспілкуватися та поставити багато запитань.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Лева: сьогоднішній день буде корисно присвятити тим справам, які ви з певних причин постійно відкладали. Далі тягти ніколи, а ви дозріли для нестандартного рішення.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Дів: не дивуйтеся, якщо ваші давні страхи випливуть на поверхню. Це означає, що настав час одним махом вирішити свої проблеми. Не йдіть і не ховайтеся, а поверніться до них обличчям.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Терезів: сьогоднішній день може принести непорозуміння та розбіжності навіть із друзями та рідними. Тому намагайтеся ні з ким не конфліктувати – ви все одно нікому нічого не доведете.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 22 травня для Скорпіонів: слушний період, щоб позбутися непотрібних речей, ідей та думок. Таким чином вам буде легше звільнити місце для позитивної енергетики у своєму житті.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Стрільців: у вихідний день однозначно не варто братися за важливі справи та починання. Даються взнаки накопиченої за тиждень втоми, до того ж ваша розсіяність може призвести до неприємностей.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Козорогів: у вас очікується активний, яскравий та насичений день. Враження цього дня надовго запам'ятається, тому постарайтеся, щоб вони були максимально позитивними.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Водоліїв: доведеться зайнятися розбором та аналізом помилок, допущених у минулому, щоб не повторювати їх у майбутньому. Зате цей досвід у подальшому стане в нагоді не тільки вам, а й близьким людям.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Риб: якщо вас не просять, то не поспішайте висловлювати свої коментарі. Слід добре зважити і продумати, кому і що ви кажете, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Їх завжди супроводжує удача
Успішні знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Козоріг
Козоріг
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
23 - 29 травня
Вплив на життя
Just do it
Город на підвіконні
Як вирощувати
Лайфхак тижня
Як чистити молоду картоплю
Дізнатися
Магнітні бурі у травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти