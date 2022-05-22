Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: мудрий день

Левів спантеличить вирішення старих справ, а Козороги отримають приємні враження.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Наближається вихідний день – неділя, 22 травня . За словами астрологів, це буде день мудрості, отримання інформації та накопичення знань. Цієї місячної доби важливо не прогаяти можливість пізнати нове.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 22 травня для Овнів: сьогоднішній вихідний підходить для оновлення. Це може бути навколишній простір, ваша зовнішність чи внутрішній світ. При цьому ви залишитеся задоволені своїм вибором.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Тельців: зверніть увагу на нові знайомства цього дня – зустріч може стати доленосною та перерости у міцну дружбу. Не виключений і романтичний підтекст для тих, хто шукає.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Близнят: присвятіть більшу частину вільного часу сім'ї або близьким родичам. Схоже, ніхто, крім вас, не зможе вирішити їхню проблему. Намагайтеся нікуди не їхати.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 22 травня для Раків: доля готує вам зустріч зі старим знайомим, з яким ви давно не бачилися. Беріть ініціативу у свої руки, вам буде про що поспілкуватися та поставити багато запитань.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Лева: сьогоднішній день буде корисно присвятити тим справам, які ви з певних причин постійно відкладали. Далі тягти ніколи, а ви дозріли для нестандартного рішення.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Дів: не дивуйтеся, якщо ваші давні страхи випливуть на поверхню. Це означає, що настав час одним махом вирішити свої проблеми. Не йдіть і не ховайтеся, а поверніться до них обличчям.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Терезів: сьогоднішній день може принести непорозуміння та розбіжності навіть із друзями та рідними. Тому намагайтеся ні з ким не конфліктувати – ви все одно нікому нічого не доведете.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 22 травня для Скорпіонів: слушний період, щоб позбутися непотрібних речей, ідей та думок. Таким чином вам буде легше звільнити місце для позитивної енергетики у своєму житті.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Стрільців: у вихідний день однозначно не варто братися за важливі справи та починання. Даються взнаки накопиченої за тиждень втоми, до того ж ваша розсіяність може призвести до неприємностей.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Козорогів: у вас очікується активний, яскравий та насичений день. Враження цього дня надовго запам'ятається, тому постарайтеся, щоб вони були максимально позитивними.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Водоліїв: доведеться зайнятися розбором та аналізом помилок, допущених у минулому, щоб не повторювати їх у майбутньому. Зате цей досвід у подальшому стане в нагоді не тільки вам, а й близьким людям.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 травня для Риб: якщо вас не просять, то не поспішайте висловлювати свої коментарі. Слід добре зважити і продумати, кому і що ви кажете, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

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