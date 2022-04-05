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Гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака: день, когда полезно накапливать силы

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5 апреля, 05:00
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Близнецам важно не поддаваться на провокации, а Стрельцы станут хранителями тайн.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившие лунные сутки, во вторник, 5 апреля , астрологи называют периодом, удачным для творчества, реализации задуманных планов, а также получения новых знаний. Этот опыт пригодится вам в ближайшее время, а пока стоит накапливать силы и не растрачиваться по пустякам.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 апреля для Овнов: вам в скором времени воздастся за те бескорыстные деяния, которыми вы сегодня занимаетесь. Люди будут вам благодарны, хотя вы, конечно же, действуете не ради этого, а по зову сердца.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 5 апреля для Тельцов: у вас предостаточно собственных забот. Так зачем вы стараетесь нагрузить себя еще чьими-то? Так вы рискуете не сделать вообще ничего. Занимайтесь только тем, что важно для вас.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 апреля для Близнецов: постарайтесь сегодня оградить себя от лишних скандалов и выяснения отношений. Вы слишком восприимчивы, вас будут провоцировать со всех сторон, и это отнимет остаток энергии и сил.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 апреля для Раков: для полноценной работы вам необходима благородная цель. Если у вас таковая имеется, можете не сомневаться – вы создадите нечто очень нужное и востребованное. Записывайте идеи.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 5 апреля для Львов: если вы будете действовать не силой, а разумом, то ваши шансы на успех удвоятся. В противном случае вы забуксуете на месте и не сможете преодолеть полосу жизненных препятствий.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 апреля для Дев: сегодня постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей. Ваши встречи не будут продуктивными. Также ни в коем случае не ввязывайтесь в споры и авантюры.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 апреля для Весов: сегодня все будет меняться намного быстрее, чем вы ожидали. Не пытайтесь понять, что происходит – все равно не успеете. Вам придется по ходу подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 5 апреля для Скорпионов: старайтесь быть проще, не умничать там, где не нужно – и тогда, возможно, вас поймут окружающие. Ваши действия возымеют хороший результат, если вы будете придерживаться совета от людей.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 5 апреля для Стрельцов: в этот день вы будете способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты. Никому не рассказывайте чужие тайны, но и свои держите при себе Вам еще предстоит взаимодействовать с людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 апреля для Козерогов: ваши стремления и вложенные силы вскоре получат достойное вознаграждение – осталось немного потерпеть. А пока вы можете заняться планированием на ближайшие дня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 5 апреля для Водолеев: сегодня на вашем пути к цели не возникнет серьезных препятствий. Вы без особых проблем получите желаемое. Однако это повод, чтобы задуматься, правильно ли вы движетесь?

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 апреля для Рыб: прежде чем затевать глобальные перемены, посоветуйтесь с близкими людьми. Есть вероятность, что они будут против такого поворота событий. Вам придется искать аргументы, чтобы их убедить.

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