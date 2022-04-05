Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли корисно накопичувати сили

Близнятам важливо не піддаватися на провокації, а Стрільці стануть охоронцями таємниць.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешню місячну добу, у вівторок, 5 квітня , астрологи називають періодом, вдалим для творчості, реалізації задуманих планів, а також отримання нових знань. Цей досвід стане в нагоді вам найближчим часом, а поки що варто накопичувати сили і не витрачатись на дрібниці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 квітня для Овнів: вам незабаром віддасться за безкорисливі дії, якими ви сьогодні займаєтеся. Люди будуть вам вдячні, хоча ви, звичайно, дієте не заради цього, а за покликом серця.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 5 квітня для Тельців: у вас достатньо власних турбот. То навіщо ви намагаєтеся навантажити себе іще чиїмось? Так ви ризикуєте не зробити нічого. Займайтеся тільки тим, що є важливим для вас.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 квітня для Близнят: постарайтеся сьогодні захиститися від зайвих скандалів та з'ясування стосунків. Ви занадто сприйнятливі, вас провокуватимуть з усіх боків, і це забере залишок енергії та сил.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 квітня для Раків: для повноцінної роботи вам потрібна благородна ціль. Якщо вона у вас є, можете не сумніватися – ви створите щось дуже потрібне і затребуване. Записуйте ідеї.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 5 квітня для Лева: якщо ви діятимете не силою, а розумом, то ваші шанси на успіх подвояться. В іншому випадку ви забуксуєте на місці і не зможете подолати смугу життєвих перешкод.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 квітня для Дів: Сьогодні постарайтеся траплятися на очі якомога меншій кількості людей. Ваші зустрічі не будуть продуктивними. Також у жодному разі не вплутуйтеся у суперечки та авантюри.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 квітня для Терезів: сьогодні все буде змінюватися набагато швидше, ніж ви очікували. Не намагайтеся зрозуміти, що відбувається – все одно не встигнете. Вам доведеться по ходу підлаштовуватися під обставини, що склалися.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 5 квітня для Скорпіонів: намагайтеся бути простіше, не мудруйте там, де не потрібно – і тоді, можливо, вас зрозуміють оточуючі. Ваші дії матимуть хороший результат, якщо ви дотримуватиметеся поради від людей.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 5 квітня для Стрільців: цього дня ви будете здатні прочитати думки інших, перш ніж вони відкриють роти. Нікому не розповідайте чужі таємниці, але й свої тримайте при собі, Вам іще належить взаємодіяти з людьми.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 квітня для Козорогів: ваші прагнення та вкладені сили незабаром отримають гідну винагороду – лишилося трохи потерпіти. А поки що ви можете зайнятися плануванням на найближчі дні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 5 квітня для Водоліїв: сьогодні на вашому шляху до мети не виникне серйозних перешкод. Ви без особливих проблем отримаєте бажане. Однак це привід, щоб замислитись, чи правильно ви рухаєтеся?

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 квітня для Риб: Перш ніж починати глобальні зміни, порадьтеся з близькими людьми. Є ймовірність, що вони проти такого повороту подій. Вам доведеться шукати аргументи, щоб переконати їх.

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