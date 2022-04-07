Гороскоп на 7 апреля для всех знаков зодиака: есть риск наговорить лишнего

Львы с трудом удержат в себе зверя, а Водолеям полезно чаще улыбаться.

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающие в четверг, 7 апреля , лунные сутки астрологи не зря называют провокационным днем, полным соблазнов и необъяснимой агрессии. Важно не поддаваться желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 апреля для Овнов: сегодня ваш день будет намного лучше, позитивнее и рациональнее, чем вчера. Это также касается и вашего поведения, так что окружающим людям будет с вами проще общаться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 7 апреля для Тельцов: вам предстоит принять и обработать довольно большой объем информации. Положитесь на свою интуицию – благодаря ей, вы сможете быстрее разобраться, что со всем этим делать.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 апреля для Близнецов: вы явно испытываете нехватку внимания и доброго к себе отношения. Как будто вас все забыли и оставили сам на сам с проблемами. Не хандрите, через время все изменится к лучшему.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 апреля для Раков: у вас совершенно нет необходимости удовлетворять чужое любопытство и отвечать на глупые вопросы. Защищайте собственные интересы. Кроме вас это все равно никто не сделает.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 7 апреля для Львов: велика вероятность, что сегодня в вас проснется зверь, который до недавнего времени тихо дремал. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, даже если знаете, что гнев ваш оправдан.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 апреля для Дев: сегодня вам предстоит день, наполненный противостоянием и непониманием со стороны близких людей. В качестве аргументов ищите правильные слова, а не силу – это ваш шанс завоевать доверие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 апреля для Весов: держите свои мысли при себе. Даже, если вам очень захочется кому-то что-то сказать – лучше промолчать. Вам будет полезно завести дневник и все важные идеи и соображения записывать туда.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 7 апреля для Скорпионов: вас ожидает позитивный день. Поскорее завершите все дела или хотя бы отложите часть из них на другое время и посвятите себя любимому человеку. Этот порыв будет взаимным.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 7 апреля для Стрельцов: проведите этот день в общении с людьми, которые для вас авторитетны. Прислушайтесь к их мудрым советам – и в скором будущем вы увидите, насколько это было правильное решение.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 апреля для Козерогов: вряд ли вам понадобится тратить время на то, чтобы придумать что-то новое, если старые и привычные методы работают безотказно. Лучше обратите внимание на свое здоровье.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 7 апреля для Водолеев: не злитесь на своих оппонентов и завистников – так вы скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать. А вот завоевать доверие людей вы сможете своей улыбкой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 апреля для Рыб: людям, которым посчастливится оказаться сегодня в вашей компании, скучать точно не придется. У вас случится обострение интуиции и чувства юмора – так что порция позитива всем обеспечена.

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