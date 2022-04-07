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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку: є ризик наговорити зайвого

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7 квітня, 05:00
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Леви ледве утримають у собі звіра, а Водоліям корисно частіше посміхатися.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня у четвер, 7 квітня , місячну добу астрологи недаремно називають провокаційним днем, сповненим спокусами та незрозумілою агресією. Важливо не піддаватися бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 7 квітня для Овнів: сьогодні ваш день буде набагато кращим, позитивнішим і раціональнішим, ніж учора. Це також стосується і вашої поведінки, тому оточуючим людям буде з вами простіше спілкуватися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 7 квітня для Тельців: вам належить прийняти та обробити досить великий обсяг інформації. Покладіться на свою інтуїцію – завдяки їй ви зможете швидше розібратися, що з усім цим робити.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 7 квітня для Близнят: ви явно відчуваєте брак уваги та доброго до себе ставлення. Наче про вас усі забули і залишили віч-на-віч із проблемами. Не переймайтеся, через час все зміниться на краще.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 7 квітня для Раків: у вас немає потреби задовольняти чужу цікавість і відповідати на дурні питання. Захищайте свої інтереси. Крім вас, це все одно ніхто не зробить.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 7 квітня для Львова: велика ймовірність, що сьогодні у вас прокинеться звір, який донедавна тихо дрімав. Намагайтеся стримувати свої емоції, навіть якщо знаєте, що ваш гнів виправданий.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 7 квітня для Дів: сьогодні на вас чекає день, сповнений протистоянням і нерозумінням з боку близьких людей. В якості аргументів шукайте правильні слова, а не силу – це ваш шанс завоювати довіру.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 7 квітня для Терезів: тримайте свої думки при собі. Навіть якщо вам дуже захочеться комусь щось сказати – краще промовчати. Вам буде корисно завести щоденник і всі важливі ідеї та міркування записувати туди.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 7 квітня для Скорпіонів: на вас чекає позитивний день. Якнайшвидше завершіть усі справи або хоча б відкладіть частину з них на інший час і присвятіть себе коханій людині. Цей порив буде взаємним.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 7 квітня для Стрільців: проведіть цей день у спілкуванні з людьми, які для вас є авторитетними. Прислухайтеся до їхніх мудрих порад – і незабаром ви побачите, наскільки це було правильне рішення.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 7 квітня для Козорогів: навряд чи вам знадобиться витрачати час на те, щоб вигадати щось нове, якщо старі та звичні методи працюють безвідмовно. Ккраще зверніть увагу на своє здоров'я.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 7 квітня для Водоліїв: не злитесь на своїх опонентів і заздрісників – так ви скомпрометуєте себе і дасте їм зайвий привід зловтішатися. А ось завоювати довіру людей ви зможете своєю посмішкою.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 7 квітня для Риб: людям, яким пощастить опинитися сьогодні у вашій компанії, нудьгувати точно не доведеться. У вас відбудеться загострення інтуїції та почуття гумору – тож порція позитиву всім забезпечена.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022 .

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