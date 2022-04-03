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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

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3 апреля, 05:00
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Перед Овнами открываются заманчивые перспективы, а Рыбы заждались приятного общения.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Как считают астрологи, воскресенье, 3 апреля – это лунные сутки, которые подходят для активной работы, и многие знаки будут стремиться выполнить все задуманное, а не просто отлеживаться на диване.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 апреля для Овнов: звезды советуют вам действовать быстро и без паники. Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное, но при одном условии – если вы не будете слишком суетиться.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 3 апреля для Тельцов: несмотря на то, что вы по природе транжира, постарайтесь не сорить деньгами сегодня. Финансы вам пригодятся в самое ближайшее время – а вы готовы растратить их по пустякам.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 апреля для Близнецов: хотите вы того или не хотите, но сегодня вам придется уступить тому, кто окажется сильнее вас. И пусть вы трижды правы, но по-другому решить спорный вопрос никак не получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 апреля для Раков: говорите людям только то, что они хотят услышать, или же молчите. Сегодняшний день не слишком располагает к откровениям. Зато вам будет полезно заняться накоплением информации.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 3 апреля для Львов: если сегодня никто не будет воспринимать вас всерьез – нет смысла огорчаться по этому поводу. Зато все посмеются над вашими шутками, потому что они покажутся удачными и позитивными.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 апреля для Дев: в последнее время вы стали слишком требовательны к родным и близким, но при этом чересчур лояльны к себе. Вам лучше поменять эти пункты, и тогда все встанет на свои места.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 апреля для Весов: сегодня вам представится шанс выбрать из огромного количества идей одну на самом деле гениальную. Не поленитесь найти ее, и тогда ваша жизнь изменится к лучшему.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 3 апреля для Скорпионов: для того чтобы заявить свои права на тот или иной предмет, мало просто первыми его увидеть, за него еще придется бороться правдами и неправдами. Но игра стоит свеч.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 3 апреля для Стрельцов: все, чего вы достигнете, может исчезнуть как дым, развеянный по ветру. А все потому, что в последнее время вы слишком расслабились. Соберитесь и займитесь серьезным делом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 апреля для Козерогов: этот день будет не из легких. У вас могут возникнуть финансовые проблемы. И хотя они не будут катастрофическими, но все равно вам придется их решать здесь и сейчас.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 3 апреля для Водолеев: прежде чем приступить к какому-то делу, обдумайте все детали, чтобы не пропустить ничего важного. Иначе впоследствии вам придется потратить много времени на исправление ошибок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 апреля для Рыб: лучше всего провести этот выходной в теплой и приятной компании. Выберите сами, с кем бы вам было комфортно пообщаться, и позвольте себе просто немного расслабиться.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака не боятся рисковать.

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