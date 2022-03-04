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Магнитные бури в марте 2022 – когда нужно быть осторожными

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 марта, 12:46
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Март будет спокойным месяцем, мощные магнитные бури ожидаются в течение трех дней и одного – умеренные. Эти дни нужно знать заранее, чтобы подготовить организм
Магнитные бури в марте 2022 года
Магнитные бури в марте 2022 года / Фото: Pixabay

О том, как Луна будет влиять на нас в марте 2022 года, какие дни будут благоприятными, а когда нужно быть крайне осторожным – мы публиковали.

Теперь дни, к которым стоит подготовиться прежде всего метеозависимым людям.

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Магнитные бури в марте 2022 года

Магнитные бури
Магнитные бури / Фото: Pixabay

Этот март не будет отличаться сильными вспышками, значительная часть месяца будет спокойной.

Итак, 4, 11, 19, 31 марта – мощные магнитные бури, 12 марта – слабые.

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К дням мощных вспышек нужно подготовиться заранее. Если вы хорошо их ощущаете, то лекарства должны быть под рукой.

Старайтесь чаще измерять давление, применять дыхательные практики, пить успокоительные чаи и побольше воды.

Эти меры значительно сократят влияние магнитных колебаний.

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