Магнитные бури в марте 2022 – когда нужно быть осторожными

О том, как Луна будет влиять на нас в марте 2022 года, какие дни будут благоприятными, а когда нужно быть крайне осторожным – мы публиковали.
Теперь дни, к которым стоит подготовиться прежде всего метеозависимым людям.
Магнитные бури в марте 2022 года
Далее по теме
Этот март не будет отличаться сильными вспышками, значительная часть месяца будет спокойной.
Итак, 4, 11, 19, 31 марта – мощные магнитные бури, 12 марта – слабые.
К дням мощных вспышек нужно подготовиться заранее. Если вы хорошо их ощущаете, то лекарства должны быть под рукой.
Старайтесь чаще измерять давление, применять дыхательные практики, пить успокоительные чаи и побольше воды.
Эти меры значительно сократят влияние магнитных колебаний.