Магнітні бурі у березні 2022 – коли треба бути обережними

Березень буде спокійним місяцем, потужні магнітні бурі очікуються впродовж трьох днів та одного – помірні. Ці дні потрібно знати заздалегідь, щоби підготувати організм

Магнітні бурі у березні 2022 року / Фото: Pixabay

Про те, як Місяць впливатиме на нас у березні 2022 року, які дні будуть сприятливими, а коли потрібно бути вкрай обережним – ми публікували.

Тепер дні, до яких варто підготуватись насамперед метеозалежним людям.

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Магнітні бурі у березні 2022 року

/ Фото: Pixabay

Цей березень не відрізнятиметься сильними спалахами, значна частина місяця буде спокійною.

Отже, 4, 11, 19, 31 березня – сильні магнітні бурі, 12 березня – слабкі.

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До днів потужних спалахів потрібно підготуватися заздалегідь. Якщо ви добре їх відчуваєте, то ліки мають бути під рукою.

Намагайтеся частіше вимірювати тиск, застосовувати дихальні практики, пити заспокійливі чаї та більше води.

Ці заходи значно скоротять вплив магнітних коливань.