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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Прогноз астролога на четверг, 10 февраля – стресс категорически противопоказан

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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10 февраля, 05:00
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Астрологи предупреждают о том, что сейчас вырастет риск инфекционных заболеваний: начавшаяся болезнь может быть опасной, но хорошо отреагирует на лечение

В этот четверг начнет расти интеллектуальная активность. Человеку в голову приходят глубокие мысли. Но не все они принесут пользу. Так оценивают четверг, 10 февраля, астрологи, которые составляют прогнозы для "Сегодня".

Несмотря на возросшую интеллектуальную активность, решения, которые человек принимает сегодня, могут быть неверными. Особенно, если они приняты на ходу, в спешке. Все следует основательно взвешивать, оценивать.

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"Луна сейчас обостряет интеллектуальную активность человека. Символ дня – разум. Но в разуме заложены двойственность и противоречивость. Разум – отличный инструмент, который позволят человеку достигать своих целей. И в то же время разум человека очень часто подводит. Оба эти факта могут в равной степени проявиться сегодня. Поэтому день немного непредсказуемый", – отмечают астрологи.

Также по их мнению, день 10 февраля не слишком хорош в медицинском плане. Особенно это касается женщин. К проявившимся в этот день симптомам заболеваний требуется самое пристальное внимание. Не стесняйтесь обратиться к врачу. Возможно, начать правильный курс лечения требуется как можно скорее.

Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 10 февраля, написано:

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  • больших дел не начинать, может быть убыток;
  • надо заниматься спортом, требуются физические нагрузки
  • нельзя резать хлеб сегодня, его лучше ломать; нужно быть осторожным с острыми и режущими предметами – ножи, иглы, ножницы, от всего этого может быть опасность;
  • надо молиться, просить о снисхождении;
  • нельзя перегружать себя делами, нельзя спешить, плохо опаздывать.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: падающий нож или вилка предупреждают, что вы возможно в опасности.

Цвета удачи в одежде: красный, алый, оранжевый.

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Камни-талисманы: опал, гематит, сердолик.

Значение сновидений: увиденное во сне может сбыться.

Каким знакам повезет: Близнецы, Весы, Водолеи.

Кому надо соблюдать осторожность: Раки, Стрельцы, Рыбы.

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