Три самых мстительных знака зодиака: гороскоп для всех

Узнайте, кто долго помнит обиду и жаждет мщения, согласно гороскопу.

Самые мстительные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о самых недовольных знаках зодиака, которым крайне сложно угодить, согласно гороскопу . Также вы можете прочесть о людях, у которых чрезвычайно развито предчувствие, и они способны предугадать различные жизненные обстоятельства.

А с кем из людей опасно иметь дело? Астрологи назвали три самых мстительных знака зодиака , которые долго помнят причиненные им обиды и не упускают случая отплатить за это.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Обидеть Близнецов достаточно сложно, ведь их лояльности и пониманию нет предела. Этот добродушный и обаятельный знак любит общаться и легко заводит друзей. Но уж если это произошло, то берегитесь! Реализуя свое стремление к возмездию, Близнецы способны воспользоваться любым способом и смогут сделать жизнь обидчика невыносимой .

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

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Изощренный Скорпион, почувствовав от кого-либо удар в спину, будет долго держать в себе обиду , ждать удобного случая и вынашивать план мести. Возмездие этого знака зодиака будет неминуемой и точной. Скорпион найдет слабое место обидчика и ударит именно туда. А после свершившейся вендетты раз и навсегда попросту вычеркнет обидчика из своей жизни.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы в силу своей эмоциональной импульсивности крайне ранимы. Отсюда желание мести в них возникает очень часто. А потому у окружающих велик риск стать их врагами чуть ли не на пустом месте, даже не подозревая об этом. Обиженные Рыбы будут копить в себе это чувство, жалеть себя, жаловаться другим , и в результате выплеснут свою месть яростно и едко.

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Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.