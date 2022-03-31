Три знака, которых в апреле 2022 будет сопровождать удача

В гороскопе на апрель 2022 сказано, что месяц будет разноплановым и неспокойным, но нескольким знакам повезет больше других

Самые везучие знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающий апрель, который сразу же начнется с новолуния, принесет свои сюрпризы и неожиданности в жизнь многих знаков зодиака. Важно с первых дней проявлять благоразумие и не попасть под влияние воинственного Овна , под знаком которого пройдет смена лунных фаз, чтобы не наломать дров сгоряча.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в апреле-2022 несказанно повезет . Они окажутся заметно удачливее остальных. За счет чего их ждет удача и в чем они оказались более продвинутыми, читайте в нашем прогнозе.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этому знаку зодиака на удивление просто удастся решить какую-то давнюю проблему, которая долгое время мешала жить , тормозила ваше развитие и отнимала много сил. Сейчас все может быть по-другому. Ее благополучное разрешение позволит вам стать уверенным в себе, напористым и целеустремленным. Прислушивайтесь к поступающей информации: вам посчастливится получить какое-то перспективное предложение по работе или бизнесу, и дела пойдут вверх. А еще вы сможете реализовать давнюю мечту.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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У вас в апреле появится возможность исправить ошибки прошлого и отпустить, наконец, ситуацию, которая вас тормозила и давила на психику. Вы как будто перевернете страницу жизни и начнете с чистого листа . Это позволит вам получить стремительный рост во многих сферах жизни – ощущение, как будто спустили пружину. Кроме того, в конце месяца вы получите удачное предложение, которое будут радовать вас впоследствии.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом месяце произойдет какой-то перелом в важнейшей сфере вашей жизни. Не исключено, что это будет любовь и личные отношения. У вас есть шансы встретить человека, который подарит вам незабываемые эмоции и вновь наполнит сердце любовью. Несмотря на различные сложности, постарайтесь быть открытыми и впустить в свою жизнь самые теплые и радостные чувства. А еще будьте готовы получать подарки от судьбы.

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