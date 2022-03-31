Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки, яких у квітні 2022 супроводжуватиме успіх

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У гороскопі на квітень 2022 року сказано, що місяць буде різноплановим і неспокійним, але кільком знакам пощастить більше за інших.
Найвезучіші знаки зодіаку
Найвезучіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Прийдешній квітень, який відразу ж почнеться з молодика, принесе свої сюрпризи та несподіванки в життя багатьох знаків зодіаку. Важливо з перших днів проявляти розсудливість і не потрапити під вплив войовничого Овна , під знаком якого пройде зміна місячних фаз, щоб не наламати дров.

Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у квітні-2022 неймовірно пощастить . Вони виявляться помітно щасливішими за інших. За рахунок чого на них чекає успіх і в чому вони виявилися більш просунутими, читайте в нашому прогнозі.

Реклама

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цьому знаку зодіаку напрочуд просто вдасться вирішити якусь давню проблему, яка тривалий час заважала жити , гальмувала ваш розвиток і забирала багато сил. Зараз все може бути інакше. Її благополучне рішення дозволить вам стати впевненим у собі, наполегливим та цілеспрямованим. Прислухайтеся до інформації, що надходить: вам пощастить отримати якусь перспективну пропозицію по роботі або бізнесу, і справи підуть вгору. А ще ви зможете здійснити давню мрію.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У вас у квітні з'явиться можливість виправити помилки минулого і відпустити, нарешті, ситуацію, яка вас гальмувала та тиснула на психіку. Ви ніби перевернете сторінку життя і почнете з чистого листа . Це дозволить вам отримати стрімке зростання у багатьох сферах життя – відчуття, начебто спустили пружину. Крім того, наприкінці місяця ви отримаєте вдалу пропозицію, яка радуватиме вас згодом.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього місяця відбудеться якийсь перелом у найважливішій сфері вашого життя. Не виключено, що це буде кохання та особисті стосунки. Ви маєте шанси зустріти людину, яка подарує вам незабутні емоції і знову наповнить серце любов'ю. Незважаючи на різні складнощі, постарайтеся бути відкритими і впустити у своє життя найтепліші та найрадісніші почуття. А ще будьте готові отримувати подарунки від долі.

Реклама

Раніше ми розповідали про найкрасивіші знаки зодіаку: від кого очей не відвести.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Чи плануєте висаджувати город?
Підготовка до сезону
Місячний календар на тиждень
28 березня — 3 квітня
Вплив на життя
Святитимете вербу цього року?
Коли йти до церкви?
Море по коліно
Ризиковані знаки зодіаку
Діва
Діва
Водолій
Водолій
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти