14 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День святого Валентина – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 февраля.

14 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 февраля

День святого Валентина или День всех влюбленных (Valentine's Day) – отмечается во многих странах мира в честь католического святого Валентина, который издавна считается или– отмечается во многих странах мира в честь католического святого Валентина, который издавна считается покровителем всех влюбленных

День компьютерщика – неофициальный праздник IT-специалистов, посвященный началу работы в 1946 году американского электронного компьютера ENIAC I.

Международный день борьбы с эпилепсией – ежегодно проводится во второй понедельник февраля и в 2022 году выпадает на 14 февраля.

Международный день дарения книг (International Book Giving Day) – был организован по инициативе американки Эмми Бродмур – основательницы сайта детской книги, и отмечается с 2012 года с целью объединить людей, которые дарят книги детям и прививают им любовь к чтению.

День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил – отмечается в Украине.

Именинники 14 февраля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

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Какой сегодня церковный праздник

14 февраля в православной церкви отмечается предпразднство Сретения Господня. Чтится память мученика Трифона, мученицы Перпетуи, мученика Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Фелицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийского.

Народный праздник

В народе 14 февраля отмечался день Трифона, который также имел название Мышегон. Крестьяне обращались к святому с просьбой, чтобы грызуны не портили скирды с хлебом, и проводили ритуалы, чтобы изгнать мышей из деревни. Для этого клок сена из скирды сжигали в печи, а затем золу сыпали в место, где хранилось сено и солома. Также в этот день старались задобрить домашних кошек – охотниц на мышей. А незамужние девушки в этот день молились Трифону, чтобы он послал суженого и счастливую семейную жизнь.

Приметы на 14 февраля

на Трифона ни в коем случае нельзя обижать кошек;

если небо звездное – весна наступит поздно;

снег на Трифона – к весенним дождям;

туман в этот день – обещает хорошую погоду;

каков Трифон – таким будет остаток февраля.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 февраля

1876 – шотландец Александр Белл подал заявку на патент телефона.

1907 – основана Львовская галерея искусств.

1918 – в Советской России произошел переход на григорианский календарь: после 31 января последовало 14 февраля.

1990 – покинувший Солнечную систему американский космический зонд Voyager I впервые фотографирует ее со стороны.

2005 – день рождения сервиса YouTube.

Кто родился 14 февраля

1859 – Джордж Феррис, американский инженер, создатель колеса обозрения.

1928 – Сергей Капица, советский и российский ученый-физик, телеведущий.

1936 – Анна Герман, советская и польская певица и композитор.

1944 – Алан Паркер, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1947 – Борис Штерн, советский и украинский писатель-фантаст.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.